El Govern ha aprovat un pla de xoc per reduir el risc d’inundacions a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, dues de les més afectades per les pluges torrencials de la borrasca Alice i que periòdicament pateixen els estralls de les riuades i els aiguats. La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, el pla director inclou 25 actuacions amb un pressupost de 37,5 milions d’euros que es repartiran entre 12 municipis al llarg dels pròxims cinc anys.
Les actuacions tenen l’objectiu de reconstruir les infraestructures danyades pels últims aiguats i construir noves instal·lacions per mitigar l’impacte de futures inundacions. Així, els treballs es concentraran en barrancs que transcorren per trams urbans, en cursos fluvials pròxims a carreteres i vies, així com en guals i punts baixos. També hi ha una sèrie de mesures previstes per les depuradores de la zona malmeses per les pluges.
Entre les actuacions previstes hi ha la construcció de basses de laminació, ampliar i recuperar l’amplitud de les lleres, millorar els endegaments, protegir talussos i executar tasques de manteniment i conservació de lleres en els trams afectats. La prioritat és reparar els efectes de la borrasca Alice en les captacions d’aigua i en sistemes de sanejament, així com restituir les lleres afectades.
Més ajudes i millora de la gestió de les emergències
La setmana passada el Govern ja va aprovar un primer paquet de mesures d’urgència per pal·liar els danys de les pluges torrencials a les Terres de l’Ebre amb ajuts, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d’euros ampliables. D’aquests, 10 milions són d’ajudes directes i els 50 milions restants sortiran d’una línia de préstecs que aportaran l’Institut Català de Finances (75%) i el Departament d’Economia (25%). Ajuntaments, empreses i veïns de les Terres de l’Ebre reclamen a la Generalitat que impulsi una gestió més propera, directa i àgil dels ajuts per evitar que el procés s’eternitzi.
A banda dels ajuts, una altra de les opcions que la Generalitat ha posat sobre la taula és clarificar les tasques i les atribucions que tenen els ajuntaments i els consells comarcals en matèria de protecció civil, així com dotar-lo de recursos econòmics i materials perquè puguin fer front a les emergències. A més, la intenció del Govern és crear un Centre Logístic d’Emergències Catalunya Sud que servirà per donar una primera atenció d’emergència més ràpida i eficaç, tot i que de moment és una idea sense calendari ni detalls. Servirà tant per respondre a incendis forestals com a aiguats.