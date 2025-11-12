L’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat aquest dimecres que les zones amb risc d’inundacions s’ampliarà en 170 quilòmetres de curs fluvial, fins als 700 quilòmetres, el que representa un increment del 30% en trams de diferents rius, rieres i barrancs de Catalunya. Des de l’Agència esperen tenir a finals de 2027 la cartografia homologada de les zones inundables per poder identificar nous trams amb risc d’inundació.
L’actualització de l’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació de l’ACA ha incorporat 44 municipis més i ha confirmat 26 àrees costaneres definides. Segons ha explicat el director de l’ACA, Josep Lluís Armenter, en la comissió de Transició Ecològica d’aquest dimecres al Parlament, aquest document “servirà de base” per planificar les mesures dels pròxims anys, i també els dona “una fotografia molt més completa del risc actual i futur”. Per definir aquests elements, Armenter ha comentat que han “considerat inundacions pluvials en zones urbanes, afegit l’impacte del canvi climàtic i analitzat no només els danys econòmics sinó també els efectes sobre la salut, el medi ambient, les infraestructures i el patrimoni”. A més, per establir les zones que es consideren inundables han revisat els episodis d’inundacions més greus registrats entre 2005 i 2023 i que han generat danys superiors a 1 milió d’euros. “Hem identificat 45 episodis significatius, dels quals 22 són entre el 2018 i el 2023”, una situació que pel director mostra una “tendència clara” que cada cop hi ha més fenòmens d’aquestes característiques.
Es prioritzaran les actuacions a les Terres de l’Ebre
Entre les novetats, s’han afegit diferents nous trams amb risc d’inundació. A Alcanar (Montsià), per exemple, s’han afegit el barranc dels Bandolers i el del Llop, a la urbanització Serramar; el barranc de Sant Jaume i el carrer de Rocatallada a les Cases d’Alcanar; i també el barranc de les Forques. Tots ells els darrers anys s’han desbordat i han causat destrosses.
En aquesta comissió, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha afirmat que des del Departament i també des de l’ACA es prioritzen les actuacions per reduir el risc d’inundacions a les Terres de l’Ebre, l’àrea del país que s’ha vist més afectada.
A més, Paneque també ha defensat l’actuació del Govern en les inundacions causades pel temporal Alice i ha subratllat que la inversió per manteniment i conservació de lleres s’ha incrementat en els dos darrers anys.