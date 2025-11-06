Les imatges del temporal a Catalunya: carrers inundats i torrents gairebé desbordats

Les pluges torrencials que estan assotant aquest dijous Catalunya ja han provocat afectacions diverses en diferents punts del territori. Els Bombers de la Generalitat havien atès fins a les deu del matí 271 avisos derivats del temporal, principalment concentrats a l’àrea metropolitana. La majoria de les alertes han estat per acumulació d’aigua en baixos i garatges i per algun arbre caigut. També per l’impacte de llamps en arbres a la via pública i en algun jardí particular, i per persones bloquejades amb el seu vehicle per l’aigua, cap de greu.
A Móra d'Ebre els @mossos estan vigilant el barranc de la Faneca per les pluges molt intenses caigudes en les darreres hores.— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
Reiterem els missatges de precaució i de no acostar-de a rius, rieres i barrancs.#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/BRlExvz8aU pic.twitter.com/eS5SCt2Z9X
Les afectacions han començat des de primera hora del matí en punts com Móra d’Ebre, on s’han produït esllavissades i inundacions. Les autoritats ja van optar per tallar aquest dimecres a la nit el pas pel barranc de Faneca, on es preveia l’increment sobtat del cabal i, així i tot, l’aigua ha arrossegat algun vehicle cap a la riera i ha fet saltar diverses tapes de claveguera per la pressió del sistema de drenatge.
Els efectius policials i d’emergències han hagut d’efectuar rescats en punts com els túnels de la Gran Via de Sabadell, on diverses persones havien quedat atrapades a l’interior dels seus vehicles. A la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat, un bus escolar també ha quedat encallat, obligant a evacuar els infants i a tallar la via a l’altura del Sincrotró en tots dos sentits. L’autovia C-17 ha quedat tallada durant una bona estona a Mollet del Vallès entre els quilòmetres 11 i 12 en els dos sentits i s’han fet desviaments per l’interior de la població i per la C-33. També s’ha tallat la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès. Trànsit demana encara ara precaució a la B-30, lateral de l’AP-7, a la zona de Cerdanyola, i a l’enllaç amb la C-58.
La majoria de serveis per acumulació d’aigua en baixos i garatges i per algun arbre caigut. També per l’impacte de llamps en arbres i per persones bloquejades amb el seu vehicle per l’aigua. Cap de greu.— Bombers (@bomberscat) November 6, 2025
📷Ha cedit el carrer i ha foradat canonada de gas a Sant Quirze del Vallès pic.twitter.com/V6jhMbH2lb
Les imatges de carrers completament inundats amb vehicles amb dificultat per desplaçar-s’hi també s’han repetit en punts com els municipis de Sant Hilari Sacalm o Sant Feliu de Codines, entre molts altres.
Imatges de la tempesta a Sant Hilari Sacalm. pic.twitter.com/C3Red50zNf— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) November 6, 2025
L’episodi de pluges torrencials han provocat talls circulatoris a diversos punts de la xarxa ferroviària catalana. En concret, la circulació de trens de l’R15 es troba aturada entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d’un mur a la zona de vies. La companyia està gestionant un servei alternatiu de transport per carretera entre Riba-roja d’Ebre i Móra la Nova. D’altra banda, a la zona de Vinaixa s’ha suspès el pas de trens de l’R13 i l’R14 entre Lleida i Riu Milans, on es registra manca de tensió de la catenària. En aquest cas, també hi ha servei d’autobusos entre Lleida i Tarragona. També s’ha interromput la circulació a l’R4 entre Sabadell Sud i Terrassa Est i també hi ha un servei alternatiu per carretera.
Torrents i rius al límit del desbordament
El temporal també ha deixat imatges espectaculars de torrents gairebé desbordats com el Riu Sec al seu pas per Cerdanyola del Vallès.
Brutal… Així baixa el Riu Sec al seu pas per Cerdanyola del Vallès. Aquí portem 65 ltr/m2 desde les 8:00 que ha començat a apretar de valent. @3CatInfoelTemps @AEMET_Cat @alexmegapc @aquilatierratve @ecazatormentas @eloicordomi @mauri_francesc @meteocat @TomasMolinaB pic.twitter.com/TGKyMrK47Q— Carles Godayol (@carlesgodayol) November 6, 2025
I de rius com el Ripoll, a l’altura de Ripollet, amb un cabal molt elevat de l’habitual, tal com es pot veure en un vídeo compartit per l’ACN.
VÍDEO | Així ha crescut el riu Ripoll a l'altura de Ripollet pel temporal de pluges https://t.co/0gCVrcisuV 📹 pic.twitter.com/0IUKzUWnAb— ACN – Agència Catalana de Notícies (@agenciaacn) November 6, 2025