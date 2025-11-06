El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Catalunya, en alerta per un nou episodi de pluges torrencials
Anton Rosa
Anton Rosa
06/11/2025 07:50

Pocs minuts abans de les deu de la nit d’aquest dimecres, els mòbils de la majoria dels ciutadans catalans van rebre una alerta de Protecció Civil. L’avís indicava la previsió de pluges torrencials durant la matinada i el matí d’aquest dijous en bona part del territori català. Tot i que la nit ha estat tranquil·la en termes generals, les primeres hores de la jornada d’avui fins al migdia es preveuen mogudes a causa d’aquests xàfecs, que assolaran gairebé la totalitat del país. De fet, els llampecs i els trons ja eren palpables quan passaven només uns minuts de les set del matí en diversos punts del territori com, per exemple, a la capital catalana. Les pluges, però, ja feia almenys una hora que havien fet acte de presència en punts Móra d’Ebre, on els Mossos d’Esquadra estan fent un seguiment in situ del barranc de la Faneca davant un possible desbordament.

Et pot interessar

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i el Departament de Protecció Civil han activat l’alerta per intensitat de pluja en nivell quatre -en total n’hi ha sis- amb la previsió que es puguin superar els 40 mm en un interval de només mitja hora en la majoria de comarques, amb l’excepció de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, on no es preveu que els ruixats facin estralls. Els xàfecs aniran acompanyats sovint de tempesta, localment de calamarsa o pedra i ratxes molt fortes de vent que agitaran també el mar, sobretot a la costa central, el Maresme i a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa al vent, el llarg del matí s’imposarà progressivament el de component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts a la meitat sud del país i a Ponent, així com a partir de migdia a la resta del territori. Mentre s’allarguin els xàfecs, el vent anirà a ratxes i amb cops molt forts.

Millora de la situació de cara a la tarda

La situació millorarà a partir del migdia, quan només quedaran en alerta moderada algunes de les comarques gironines. En concret, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Gironès. Durant la jornada, la previsió és que la cota de neu baixi dels 2.600 als 2.400 o 2.200 metres al matí i fins als 2.000 metres a la tarda.

Comparteix

Icona de pantalla completa