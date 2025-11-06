Pocs minuts abans de les deu de la nit d’aquest dimecres, els mòbils de la majoria dels ciutadans catalans van rebre una alerta de Protecció Civil. L’avís indicava la previsió de pluges torrencials durant la matinada i el matí d’aquest dijous en bona part del territori català. Tot i que la nit ha estat tranquil·la en termes generals, les primeres hores de la jornada d’avui fins al migdia es preveuen mogudes a causa d’aquests xàfecs, que assolaran gairebé la totalitat del país. De fet, els llampecs i els trons ja eren palpables quan passaven només uns minuts de les set del matí en diversos punts del territori com, per exemple, a la capital catalana. Les pluges, però, ja feia almenys una hora que havien fet acte de presència en punts Móra d’Ebre, on els Mossos d’Esquadra estan fent un seguiment in situ del barranc de la Faneca davant un possible desbordament.
A Móra d'Ebre els @mossos estan vigilant el barranc de la Faneca per les pluges molt intenses caigudes en les darreres hores.— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
Reiterem els missatges de precaució i de no acostar-de a rius, rieres i barrancs.#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/BRlExvz8aU pic.twitter.com/eS5SCt2Z9X
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i el Departament de Protecció Civil han activat l’alerta per intensitat de pluja en nivell quatre -en total n’hi ha sis- amb la previsió que es puguin superar els 40 mm en un interval de només mitja hora en la majoria de comarques, amb l’excepció de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, on no es preveu que els ruixats facin estralls. Els xàfecs aniran acompanyats sovint de tempesta, localment de calamarsa o pedra i ratxes molt fortes de vent que agitaran també el mar, sobretot a la costa central, el Maresme i a les Terres de l’Ebre.
Pel que fa al vent, el llarg del matí s’imposarà progressivament el de component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts a la meitat sud del país i a Ponent, així com a partir de migdia a la resta del territori. Mentre s’allarguin els xàfecs, el vent anirà a ratxes i amb cops molt forts.
⛈️ Nou avís de temps violent @meteocat:— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
Durant les properes 2 h pot haver-hi tempestes intenses (amb pedra, ratxes fortes de vent i/o esclafits), al Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell i Noguera.
Precaució❗#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/XbVaPxq5CT pic.twitter.com/Ft1TOeICik
Millora de la situació de cara a la tarda
La situació millorarà a partir del migdia, quan només quedaran en alerta moderada algunes de les comarques gironines. En concret, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Gironès. Durant la jornada, la previsió és que la cota de neu baixi dels 2.600 als 2.400 o 2.200 metres al matí i fins als 2.000 metres a la tarda.