Pocos minutos antes de las diez de la noche de este miércoles, los móviles de la mayoría de los ciudadanos catalanes recibieron una alerta de Protección Civil. El aviso indicaba la previsión de lluvias torrenciales durante la madrugada y la mañana de este jueves en buena parte del territorio catalán. Aunque la noche ha sido tranquila en términos generales, las primeras horas de la jornada de hoy hasta el mediodía se prevén movidas debido a estos chaparrones, que azotarán casi la totalidad del país. De hecho, los rayos y los truenos ya eran palpables cuando pasaban solo unos minutos de las siete de la mañana en varios puntos del territorio como, por ejemplo, en la capital catalana. Las lluvias, sin embargo, ya hacía al menos una hora que habían hecho acto de presencia en puntos como Móra d’Ebre, donde los Mossos d’Esquadra están haciendo un seguimiento in situ del barranco de la Faneca ante un posible desbordamiento.

No te lo puedes perder La lluvia provoca cortes importantes en tres líneas de Rodalies

A Móra d'Ebre els @mossos estan vigilant el barranc de la Faneca per les pluges molt intenses caigudes en les darreres hores.



Reiterem els missatges de precaució i de no acostar-de a rius, rieres i barrancs.#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/BRlExvz8aU pic.twitter.com/eS5SCt2Z9X — Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) y el Departamento de Protección Civil han activado la alerta por intensidad de lluvia en nivel cuatro -en total hay seis- con la previsión de que se puedan superar los 40 mm en un intervalo de solo media hora en la mayoría de comarcas, con la excepción del Valle de Arán, el Alta Ribagorza, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Alto Urgel y la Cerdaña, donde no se prevé que los chubascos causen estragos. Los chaparrones irán acompañados a menudo de tormenta, localmente de granizo o piedra y rachas muy fuertes de viento que agitarán también el mar, sobre todo en la costa central, el Maresme y en las Tierras del Ebro.

En cuanto al viento, a lo largo de la mañana se impondrá progresivamente el de componente norte y oeste entre flojo y moderado con rachas fuertes en la mitad sur del país y en Poniente, así como a partir de mediodía en el resto del territorio. Mientras se prolonguen los chaparrones, el viento irá a rachas y con golpes muy fuertes.

⛈️ Nou avís de temps violent @meteocat:

Durant les properes 2 h pot haver-hi tempestes intenses (amb pedra, ratxes fortes de vent i/o esclafits), al Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell i Noguera.



Precaució❗#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/XbVaPxq5CT pic.twitter.com/Ft1TOeICik — Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025

Mejora de la situación de cara a la tarde

La situación mejorará a partir del mediodía, cuando solo quedarán en alerta moderada algunas de las comarcas gerundenses. En concreto, el Alto Ampurdán, el Bajo Ampurdán, el Pla de l’Estany, la Garrocha y el Gironés. Durante la jornada, la previsión es que la cota de nieve baje de los 2.600 a los 2.400 o 2.200 metros en la mañana y hasta los 2.000 metros en la tarde.