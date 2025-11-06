La lluvia provoca cortes importantes en tres líneas de Rodalies

El episodio de lluvias torrenciales de este jueves ya está causando estragos en varios puntos de Cataluña. Hasta tres líneas diferentes de Rodalies se han visto afectadas por estos fuertes aguaceros y registran cortes de circulación importantes. En concreto, los recorridos más afectados son la R15, la R13 y la R14. Cabe recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y el Departamento de Protección Civil han activado la alerta por intensidad de lluvia en nivel cuatro -en total hay seis- con la previsión de que se puedan superar los 40 mm en un intervalo de solo media hora en la mayoría de comarcas.

Según la información facilitada por Renfe, el servicio ferroviario de la R15 está cortado entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro en la zona de vías en este tramo a consecuencia del temporal. Renfe está gestionando servicio alternativo por carretera entre Riba-roja d’Ebre y Móra la Nova.

Prealerta #FERROCAT:

También derivado del temporal de lluvias, ha caído un muro en la zona de vías que interrumpe la circulación ferroviaria entre Móra y Ascó. Afecta a la línea R15. #AlertaCat #ProteccióCivil pic.twitter.com/VrLpgKbu5r — Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025

Por otro lado, las condiciones meteorológicas adversas alrededor de Vinaixa obligan a cortar la circulación de la R13 y la R14 entre Lleida y Riu Milans, donde se registra falta de tensión de la catenaria. En este caso, también hay servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona. Protección Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat por estas incidencias.

Ponemos en prealerta el plan #FERROCAT por una avería de catenaria que interrumpe la circulación en Riu Milans (tramo Lleida – La Plana de Picamoixons). Afecta a la línea R14. Renfe está gestionando servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados.#AlertaCat #INUNCAT pic.twitter.com/UGC2qffyWn — Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025

Acumulación de lluvia en el litoral central

Durante las próximas horas, el temporal prevé causar estragos en la zona del litoral central de Cataluña, donde aumentará la acumulación de lluvia debido a la ralentización del paso de este frente. Desde Protección Civil aseguran que están trabajando en las diversas incidencias detectadas y hacen un llamado a evitar la movilidad en la medida de lo posible y a extremar precauciones.