La pluja provoca talls importants en tres línies de Rodalies

L’episodi de pluges torrencials d’aquest dijous ja està fent estralls en diversos punts de Catalunya. Fins a tres línies diferents de Rodalies s’han vist afectades per aquests forts ruixats i registren talls de circulació importants. En concret, els recorreguts més afectats són l’R15, l’R13 i l’R14. Cal recordar que El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i el Departament de Protecció Civil han activat l’alerta per intensitat de pluja en nivell quatre -en total n’hi ha sis- amb la previsió que es puguin superar els 40 mm en un interval de només mitja hora en la majoria de comarques.
Segons la informació facilitada per Renfe, el servei ferroviari de l’R15 es troba tallat entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d’un mur a la zona de vies en aquest tram a conseqüència del temporal. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Riba-roja d’Ebre i Móra la Nova.
Prealerta #FERROCAT:— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
També derivat del temporal de pluges, ha caigut un mur a la zona de vies que interromp la circulació ferroviària entre Móra i Ascó. Afecta la línia R15. #AlertaCat #ProteccióCivil pic.twitter.com/VrLpgKbu5r
Per altra banda, les condicions meteorològiques adverses al voltant de Vinaixa obliguen a tallar la circulació de l’R13 i l’R14 entre Lleida i Riu Milans, on es registra manca de tensió de la catenària. En aquest cas, també hi ha servei d’autobusos entre Lleida i Tarragona. Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Ferrocat per aquestes incidències.
Posem en prealerta el pla #FERROCAT per una avaria de catenària que interromp la circulació a Riu Milans (tram Lleida – La Plana de Picamoixons). Afecta la línia R14. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera per als viatgers afectats.#AlertaCat #INUNCAT pic.twitter.com/UGC2qffyWn— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
Acumulació de pluja al litoral central
Durant les pròximes hores, el temporal preveu deixar estralls en la zona del litoral central de Catalunya, on augmentarà l’acumulació de pluja a causa de l’alentiment del pas d’aquest front. Des de Protecció Civil asseguren que estan treballant en les diverses incidències detectades i fan una crida a evitar la mobilitat en la mesura del possible i a extremar precaucions.
⚠️ A hores d'ara, el front s'alenteix al litoral central i, per tant, augmentarà les acumulacions de pluja en tota aquesta zona— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
Precaució❗#INUNCAT #AlertaCat pic.twitter.com/j7Y5xKREyN