Imágenes del temporal en Cataluña: calles inundadas y torrentes casi desbordados

Las lluvias torrenciales que están azotando este jueves Cataluña ya han provocado afectaciones diversas en diferentes puntos del territorio. Los Bomberos de la Generalitat habían atendido hasta las diez de la mañana 271 avisos derivados del temporal, principalmente concentrados en el área metropolitana. La mayoría de las alertas han sido por acumulación de agua en bajos y garajes y por algún árbol caído. También por el impacto de rayos en árboles en la vía pública y en algún jardín particular, y por personas bloqueadas con su vehículo por el agua, ninguna de gravedad.

A Móra d'Ebre los @mossos están vigilando el barranco de la Faneca por las lluvias muy intensas caídas en las últimas horas.



Reiteramos los mensajes de precaución y de no acercarse a ríos, rieras y barrancos.#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/BRlExvz8aU pic.twitter.com/eS5SCt2Z9X — Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025

Las afectaciones han comenzado desde primera hora de la mañana en puntos como Móra d’Ebre, donde se han producido deslizamientos e inundaciones. Las autoridades ya optaron por cortar este miércoles por la noche el paso por el barranco de Faneca, donde se preveía el incremento súbito del caudal y, aun así, el agua ha arrastrado algún vehículo hacia la riera y ha hecho saltar varias tapas de alcantarilla por la presión del sistema de drenaje.

Afectaciones provocadas por el paso del temporal en el municipio de Móra d’Ebre / ACN

Los efectivos policiales y de emergencias han tenido que efectuar rescates en puntos como los túneles de la Gran Via de Sabadell, donde varias personas habían quedado atrapadas en el interior de sus vehículos. En la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat, un autobús escolar también ha quedado atascado, obligando a evacuar a los niños y a cortar la vía a la altura del Sincrotrón en ambos sentidos. La autovía C-17 ha quedado cortada durante un buen rato en Mollet del Vallès entre los kilómetros 11 y 12 en ambos sentidos y se han hecho desvíos por el interior de la población y por la C-33. También se ha cortado la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès. Tránsito aún pide precaución en la B-30, lateral de la AP-7, en la zona de Cerdanyola, y en el enlace con la C-58.

📷Ha cedido la calle y ha perforado tubería de gas en Sant Quirze del Vallès pic.twitter.com/V6jhMbH2lb — Bombers (@bomberscat) November 6, 2025

Las imágenes de calles completamente inundadas con vehículos con dificultad para desplazarse también se han repetido en puntos como los municipios de Sant Hilari Sacalm o Sant Feliu de Codines, entre muchos otros.

Imágenes de la tormenta en Sant Hilari Sacalm. pic.twitter.com/C3Red50zNf — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) November 6, 2025

El episodio de lluvias torrenciales ha provocado cortes circulatorios en varios puntos de la red ferroviaria catalana. En concreto, la circulación de trenes de la R15 se encuentra detenida entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro en la zona de vías. La compañía está gestionando un servicio alternativo de transporte por carretera entre Riba-roja d’Ebre y Móra la Nova. Por otro lado, en la zona de Vinaixa se ha suspendido el paso de trenes de la R13 y la R14 entre Lleida y Riu Milans, donde se registra falta de tensión de la catenaria. En este caso, también hay servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona. También se ha interrumpido la circulación en la R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Est y también hay un servicio alternativo por carretera.

Torrentes y ríos al límite del desbordamiento

El temporal también ha dejado imágenes espectaculares de torrentes casi desbordados como el Riu Sec a su paso por Cerdanyola del Vallès.

Y de ríos como el Ripoll, a la altura de Ripollet, con un caudal mucho más elevado de lo habitual, tal como se puede ver en un vídeo compartido por la ACN.