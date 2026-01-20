Buscan a un hombre arrastrado con su coche por el arroyo en Palau-Sator

Los Bomberos buscan a un hombre desaparecido después de que las lluvias torrenciales hayan arrastrado su coche al arroyo de Palau-Sator (Baix Empordà), según ha informado el cuerpo. El operativo está formado por cinco dotaciones, incluida una unidad subacuática. El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 7.35. Según ha informado Catalunya Ràdio, un hombre de unos 60 años habría llamado a un amigo suyo para avisarle de que el agua lo arrastraba y este habría avisado a los servicios de emergencia. De momento no hay más detalles. Entre las 7.00 y las 8.00, los Bomberos han tenido que realizar 65 salidas, de las cuales 45 en la región de emergencias de Girona, la más afectada por el temporal.

En Palau-Sator (aviso 07.35h @112), trabajamos intensamente en la búsqueda de un hombre que, según las primeras informaciones, habría sido arrastrado con su coche por el arroyo.



Estamos con 5🚒, entre las cuales, la unidad #GRAESub#INUNCAT — Bombers (@bomberscat) 20 de enero de 2026

Ríos llenos y alerta por riesgo de inundaciones

El fuerte episodio de lluvias sobre las comarcas de Girona ha obligado a Protección Civil a enviar una alerta por riesgo de inundaciones y desbordamiento de ríos. El río Daró a la altura de la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) y el Onyar en Girona (Girona) bajan muy llenos y superan el umbral de peligro mientras sigue lloviendo en la zona. El caudal del Daró en la Bisbal es de 496 metros cúbicos por segundo, casi el doble que el del río Ebro en Tortosa, y de 189 m3/s en Serra de Daró. El Onyar se aproxima a los 300 m3/s en Girona. También van muy llenos la Tordera en Fogars de la Selva, con 230 m3/s, y el Manol en Santa Llogaia d’Àlguema, con 75 m3/s.

