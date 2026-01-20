Protección Civil ha enviado a primera hora de la mañana un mensaje a todos los móviles de los municipios del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès por riesgo de desbordamiento de ríos e inundaciones. Las autoridades piden evitar desplazamientos hasta las 17.00 y se han suspendido las clases y las actividades escolares, deportivas y centros de día por precaución.

⚠️ Ante el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones en las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Selva y Gironès, queda suspendida la actividad lectiva en todos los centros educativos de estas comarcas y se recomienda evitar los desplazamientos. — Educación (@educaciocat) January 20, 2026

La situación que más preocupa es la del río Daró, que a la altura de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) supera los 500 metros cúbicos por segundo, un récord histórico, y lleva tanta agua como el río Ebro en Tortosa. El río Onyar también baja muy lleno en Girona (Gironès) y el Ayuntamiento ha pedido no acercarse por el riesgo de desbordamiento.

También van muy llenos el Tordera en Fogars de la Selva (Selva), con 230 m3/s, y el Manol en Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà), con 75 m3/s. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que se encuentran cortadas por inundaciones las carreteras C-252 entre Vilabertran y Peralada (Alt Empordà), la GI-644 en Forallac (Baix Empordà) y la GIV-6546 en Palafrugell (Baix Empordà).

Recomendaciones de Protección Civil

El mensaje de Protección Civil también pide no acercarse a las «orillas de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de que entre agua, subir a pisos superiores». La precipitación es «extensa y moderada», especialmente en el extremo noreste, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), donde se han acumulado entre 2 y 5 mm de precipitación cada 30 minutos.

En las últimas horas han caído 75 litros en Palafrugell, 62 en Castell d’Aro y 61 en Roses y Torroella de Montgrí, según el Meteocat. Además, el viento de gregal se ha reforzado y se han registrado ráfagas de 87 km/h en Portbou y 78 en Barcelona. La previsión es que el viento afloje durante la tarde.