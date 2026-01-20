Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge a tots els mòbils dels municipis de l’Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès per risc de desbordament de rius i inundacions. Les autoritats demanen evitar desplaçaments fins a les 17.00 i s’han suspès les classes i les activitats escolars, esportives i centres de dia per precaució.
⚠️ Davant del risc de fortes pluges i inundacions a les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Selva i Gironès, queda suspesa l'activitat lectiva a tots els centres educatius d’aquestes comarques i es recomana evitar els desplaçaments.— Educació (@educaciocat) January 20, 2026
La situació que més preocupa és la del riu Daró, que a l’altura de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) supera els 500 metres cúbics per segon, un rècord històric, i porta tanta aigua com el riu Ebre a Tortosa. El riu Onyar també baixa molt ple a Girona (Gironès) i l’Ajuntament ha demanat no acostar-s’hi pel risc de desbordament.
També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva (Selva), amb 230 m3/s, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà), amb 75 m3/s. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que es troben tallades per inundacions les carreteres C-252 entre Vilabertran i Peralada (Alt Empordà), la GI-644 a Forallac (Baix Empordà) i la GIV-6546 a Palafrugell (Baix Empordà).
Recomanacions de Protecció Civil
El missatge de Protecció Civil també demana no acostar-se a les “lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas que entri aigua, pujar a pisos superiors”. La precipitació és “extensa i moderada”, especialment a l’extrem nord-est, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), on s’han acumulat entre 2 i 5 mm de precipitació cada 30 minuts.
📲 Enviem una— Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2026
Alerta de #ProteccióCivil per risc d’inundacions per desbordament de rius a l’Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès. Eviteu desplaçaments fins a les 15h.
No us acosteu a les lleres dels rius, no baixeu a soterranis i si entra l'aigua pugeu a pisos superiors. pic.twitter.com/4uTD0Ue2jR
En les últimes hores han caigut 75 litres a Palafrugell, 62 a Castell d’Aro i 61 a Roses i Torroella de Montgrí, segons el Meteocat. A més, el vent de gregal s’ha reforçat i s’han registrat ratxes de 87 km/h a Portbou i 78 a Barcelona. La previsió és que el vent afluixi durant la tarda.