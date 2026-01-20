Busquen un home arrossegat amb el seu cotxe per la riera a Palau-Sator

Els Bombers busquen un home desaparegut després que els aiguats hagin arrossegat el seu cotxe a la riera de Palau-Sator (Baix Empordà), segons ha informat el cos. L’operatiu està format per cinc dotacions, inclosa una unitat subaquàtica. L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 7.35. Segons ha informat Catalunya Ràdio, un home d’uns 60 anys hauria trucat un amic seu per avisar-lo que se l’enduia l’aigua i aquest hauria avisat els serveis d’emergència. De moment no hi ha més detalls. Entre les 7.00 i les 8.00, els Bombers han hagut de fer 65 sortides, de les quals 45 a la regió d’emergències de Girona, la més afectada per la llevantada.
A Palau-Sator (avís 07.35h @112), treballem intensament en la recerca d'un home que, segons les primeres informacions, hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera.— Bombers (@bomberscat) January 20, 2026
Hi som amb 5🚒, entre les quals, la unitat #GRAESub#INUNCAT
Rius plens i alerta per risc d’inundacions
El fort episodi de pluges sobre les comarques de Girona ha obligat Protecció Civil a enviar una alerta per risc d’inundacions i desbordament de rius. El riu Daró a l’altura de la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) i l’Onyar a Girona (Girona) baixen molt plens i superen el llindar de perill mentre continua plovent a la zona. El cabal del Daró a la Bisbal és de 496 metres cúbics per segon, gairebé el doble que el del diu Ebre a Tortosa, i de 189 m3/s a Serra de Daró. L’Onyar s’apropa als 300 m3/s a Girona. També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva, amb 230 m3/s, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema, amb 75 m3/s.
