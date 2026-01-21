Troben un cadàver al cotxe arrossegat per una riera al Baix Empordà

Final tràgic per a un succés en què ja es temia el pitjor. El cotxe del conductor que aquest dimarts s’havia endut la riera Nova a Palau-sator, al Baix Empordà, va ser localitzat ahir a la nit, després d’hores de recerca molt dificultosa, que s’havia hagut de suspendre al migdia perquè l’altura i la velocitat del cabal de l’aigua la feia inviable. Segons informa l’ACN, a l’interior del cotxe localitzat hi havia el cos sense vida d’un home, que ahir a la nit encara no s’havia identificat oficialment però que tot indica que era el conductor desaparegut, malgrat que és una dada que s’haurà de confirmar.
De fet, inicialment ni tan sols es podia accedir al cotxe per comprovar si hi havia algú a dins. Va ser localitzat en una zona d’accés difícil i el nivell de l’aigua encara era massa alt per poder-hi arribar i obrir-lo. Quan finalment l’aigua va baixar una mica i els equips de rescat hi van poder intervenir es va trobar el cadàver.
Recerca suspesa durant unes hores
La recerca per terra havia estat suspesa durant unes hores a causa de la força de l’aigua que baixava per la riera ahir al migdia. Tanmateix, el dispositiu a la zona es va mantenir per a quan es pogués reprendre, i al vespre es va començar a veure el sostre del cotxe sobresortint de l’aigua.
A primera hora del matí, a les 7.35 hores, quan un home d’uns 60 anys havia trucat a un amic seu per dir-li que era al cotxe i que se l’enduia l’aigua en una riera. L’amic hauria trucat al telèfon 112 d’emergències en comprovar que ell no podia ajudar-lo, segons va explicar Catalunya Ràdio. De fet, les comarques de Girona van ser les més afectades ahir per la llevantada, que avui ja va de baixa.