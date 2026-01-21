Encuentran un cadáver en el coche arrastrado por una corriente en el Baix Empordà

Final trágico para un suceso en el que ya se temía lo peor. El coche del conductor que este martes había sido arrastrado por la corriente en Palau-sator, en el Baix Empordà, fue localizado anoche, después de horas de búsqueda muy dificultosa, que se había tenido que suspender al mediodía porque la altura y la velocidad del caudal del agua la hacían inviable. Según informa la ACN, en el interior del coche localizado se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre, que anoche aún no había sido identificado oficialmente, pero que todo indica que era el conductor desaparecido, aunque es un dato que deberá confirmarse.

De hecho, inicialmente ni siquiera se podía acceder al coche para comprobar si había alguien dentro. Fue localizado en una zona de acceso difícil y el nivel del agua aún era demasiado alto para poder llegar y abrirlo. Cuando finalmente el agua bajó un poco y los equipos de rescate pudieron intervenir, se encontró el cadáver.

Búsqueda suspendida durante unas horas

La búsqueda por tierra había sido suspendida durante unas horas debido a la fuerza del agua que bajaba por la corriente ayer al mediodía. Sin embargo, el dispositivo en la zona se mantuvo para cuando se pudiera reanudar, y al anochecer se empezó a ver el techo del coche sobresaliendo del agua.

A primera hora de la mañana, a las 7.35 horas, un hombre de unos 60 años había llamado a un amigo suyo para decirle que estaba en el coche y que el agua lo estaba arrastrando en una corriente. El amigo habría llamado al teléfono 112 de emergencias al comprobar que él no podía ayudarlo, según explicó Catalunya Ràdio. De hecho, las comarcas de Girona fueron las más afectadas ayer por el temporal, que hoy ya va a la baja.