La tormenta que hace dos días que se ha instalado en Cataluña ha paralizado las comarcas de Girona, que están en alerta máxima por el riesgo de inundaciones y desbordamiento de ríos. Las fuertes lluvias que han caído durante toda la noche y la mañana han cortado carreteras, vías de tren y han obligado a suspender las clases en el Alt y Baix Empordà, la Selva y el Gironès. También se han cerrado una docena de centros de atención primaria (CAP) y consultorios locales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias torrenciales en el Empordà y alerta que podrían superarse los 180 litros en 24 horas, especialmente en el Baix Empordà, mientras que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene el nivel de alerta en 4 de 6 por acumulación de lluvia. Según los datos del Meteocat, hoy ya se han registrado 151,8 litros por metro cuadrado en Palafrugell (Baix Empordà), 103,4 litros en Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 87,9 litros en Castell d’Aro (Baix Empordà), 83,6 litros en Roses (Alt Empordà), 67,5 litros en Girona (Gironès) y 63 en Santa Coloma de Farners (Selva).

Los Bomberos realizan un servicio en el Pont de l’Aigua entre Girona y Sarrià de Ter / ACN

Los ríos de Girona, al límite

La intensa lluvia que ha caído en las últimas horas ha aumentado el riesgo de desbordamiento de los ríos Daró, Ter y Onyar y ha obligado a las autoridades a pedir mucha precaución a la ciudadanía y que se evite cruzar riachuelos y zonas inundables. Los Bomberos buscan a un hombre que habría sido arrastrado con el coche en el riachuelo de Palau-Sator (Baix Empordà). Los casos que más preocupan son los del Daró y el Onyar, que esta mañana habían superado el umbral de peligro.

El caudal del Daró a la altura de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) era de casi 500 metros cúbicos por segundo y de 189 m3/s en Serra de Daró (Baix Empordà), mientras que el Onyar supera los 300 m3/s en Girona, donde el Ayuntamiento ha pedido a los comercios cercanos que cierren y a los vecinos que viven en los bajos que suban a plantas superiores por la situación «de incertidumbre» a raíz del temporal. «Hoy es un día para que la gente no se mueva de casa», ha afirmado el alcalde Lluc Salellas. «No tenemos la seguridad de que tenga que pasar algo, pero lo más importante es prevenir».

El río Onyar ahora mismo por Girona. Baja muy lleno con un caudal actual de 327 m³/s, todavía lejos del temporal Gloria, cuando alcanzó los 535 m³/s. El umbral de desbordamiento se encuentra sobre los 600 m³/s.



Pueden seguir las imágenes del río en directo aquí: https://t.co/UKHkINJ7K1 pic.twitter.com/EiTjczabpi — Seguim la Méteo (@SeguimlaMeteo) 20 de enero de 2026

También van muy llenos el Tordera en Fogars de la Selva (Selva), con 230 m3/s, y el Manol en Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà), con 75 m3/s. El Brugent en Amer (Selva) se acerca a los 60 m3/s, el riachuelo de Gotarra en Campllong (Gironès) se encuentra en 126 m3/s y el Onyar al paso por Riudellots de la Selva (Selva) en 126 m3/s. Se prevé que también superen el umbral de peligro durante la mañana el río Ter a la altura de los Colomers y Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

El agua del Ter ha borrado el camino que bordea el río y los huertos debajo de la plaza de l’Om, en el Pont Major.#Girona #Ter #INUNCAT pic.twitter.com/UggEl1mdmW — Carmina Solano Badia (@CarminaSolano) 20 de enero de 2026

Carreteras cortadas y trenes suspendidos

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que hay al menos una decena de carreteras cortadas en las comarcas gerundenses por inundaciones causadas por el temporal. Se trata de la C-252 entre Vilabertran y Peralada, la GI-644 en Forallac, la GIV-6546 en Palafrugell, la GIP-5129 entre Vilafant y Borrassà, la GIV-6219, la GIV-6226 en Garrigàs, la N-260 en Llançà, la GIV-5044 en Biure, la C-31 entre Ullà y Tallada d’Empordà y la GI-512 en Tordera en ambos sentidos. La C-260 también está cortada en Roses por inundaciones y se han tenido que hacer desvíos por el interior de la población, mientras que en la N-260 en Cabanelles la circulación se ha interrumpido por la caída de árboles en la vía. En cuanto a la C-25, hay un carril cortado en Vilobí d’Onyar en sentido Girona por inundaciones.

Asimismo, la tormenta también ha obligado a detener la circulación de trenes de alta velocidad entre Girona y Figueres-Vilafant, según ha informado Adif. Personal del gestor de infraestructuras ferroviarias trabaja para solucionar la incidencia, de la cual no se han dado más detalles. Es la segunda incidencia importante en la red ferroviaria. La caída de un árbol por el temporal ha provocado la interrupción de la circulación en la RG1 y la R11 entre Caldes de Malavella y Girona. A media mañana la circulación se ha restablecido, pero el servicio registra retrasos de más de 30 minutos porque se realiza por vía única. Los trenes no se detienen en Premià de Mar por una incidencia derivada del temporal y Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Ocata, Premià de Mar y Vilassar.