La llegada de una nueva borrasca ha puesto en alerta a Cataluña, que todavía se recupera de los efectos del temporal de la semana pasada. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) avisa que en los próximos días el mal tiempo volverá a ser protagonista y prevé lluvias generalizadas, especialmente el martes, nieve, viento y mala mar.

#PrediccióMitjàTermini

🌧️Esta nueva semana estará marcada por la llegada de un nuevo frente que nos dejará precipitación, especialmente el martes.

Antes, sin embargo, notaremos la entrada de viento del sur, que hará subir un poco la temperatura ⬆️ pic.twitter.com/BQZ9aDR8sQ — Meteocat (@meteocat) 25 de enero de 2026

Previsión del tiempo de hoy, 26 de enero

Hasta media mañana el cielo ha estado parcialmente nublado con nubes a sotavento de las montañas y la circulación de bandas de nubes altas y medias en todo el país, mientras que en el Pirineo y el Prepirineo de Lleida estará cubierto hasta el mediodía. A partir de media tarde la nubosidad aumentará nuevamente por el oeste de Cataluña y al final del día el cielo quedará cubierto en todo el país. Por la tarde lloverá en el tercio oeste de Cataluña, con especial intensidad en el Pirineo occidental, donde se pueden acumular más de 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros y más de 30 centímetros por encima de los 2.000 metros.

El Meteocat ha activado la alerta naranja (peligro alto) por fuertes nevadas en el Valle de Arán y en el Pallars Sobirà y la alerta amarilla (peligro moderado) en la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Alt Urgell, la Cerdanya y el Ripollès. También hay un aviso por fuertes ráfagas de viento, especialmente en el Camp de Tarragona y parte de las comarcas de Barcelona, donde se pueden registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora. En las últimas horas se han registrado ráfagas de 115,9 km/h en Puig Sesolles (Vallès Oriental), 107,3 km/h en el Perelló (Baix Ebre) o 105,1 km/h en Constantí (Tarragonès) y Miami Platja (Baix Camp).

De cara a martes se prevé lluvia durante todo el día en la vertiente sur del Pirineo y Prepirineo occidental, mientras que también puede llover en la mitad oeste del país durante la mañana y a partir de la tarde las precipitaciones se extenderán a otros lugares de Cataluña. En general, serán chubascos débiles.