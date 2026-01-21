El fallecido en el accidente de Gelida era un maquinista en prácticas

La víctima mortal del trágico accidente en la línea R4 en Gelida (Alt Penedès) era un maquinista en prácticas, según han informado los Mossos d’Esquadra. La policía catalana ha explicado que durante la noche se ha podido identificar el cuerpo y que ya se ha comunicado la muerte a la familia, que vive en Sevilla. Es un joven nacido en 1998 que estaba en la cabina del tren realizando prácticas. El servicio de Rodalies está suspendido hasta que se revise toda la red y los maquinistas han convocado una huelga general para exigir medidas urgentes para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

No te lo puedes perder Suspendido todo el servicio de Rodalies hasta confirmar la «seguridad» de la red

Durante la mañana los agentes de los Mossos retomarán las tareas de investigación para esclarecer las causas del accidente. Según las primeras informaciones, la primera hipótesis es que un talud cayó a la vía justo cuando pasaba el tren.

En un primer momento se informó que la víctima sería el maquinista titular, pero poco después Renfe aclaró que no podía confirmarlo porque se supo que había más personas en la cabina. El joven fallecido viajaba en la cabina con el conductor titular y al menos tres personas más, según ha explicado el subinspector de los Bomberos, Joan Rovira.

Primeras imágenes del tren descarrilado en Gelida tras la caída de un muro de contención / ACN/@FitJordi

Balance de víctimas en Gelida

El accidente de Gelida ha dejado al menos un muerto y 37 heridos, de los cuales cinco están graves, seis menos graves y 26 leves, después de que el tren chocara contra un muro de contención que cayó sobre la vía cuando pasaba el tren. Los servicios de emergencias movilizaron un gran dispositivo con 37 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 38 dotaciones de los Bomberos y una quincena de unidades de los Mossos d’Esquadra.

Tras una primera inspección sobre el terreno, todo indica que el talud se desprendió por los efectos de las lluvias torrenciales que han caído los últimos días en Cataluña. Los Bomberos consideran que el muro se podrá reparar, aunque será una operación compleja que no podrá comenzar hasta que se retire el tren de la vía y los técnicos de Adif puedan acceder con seguridad al lugar de los hechos.