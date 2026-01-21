El mort a l’accident de Gelida era un maquinista en pràctiques

La víctima mortal del tràgic accident a la línia R4 a Gelida (Alt Penedès) era un maquinista en pràctiques, segons han informat els Mossos d’Esquadra. La policia catalana ha explicat que durant la nit s’ha pogut identificar el cos i que ja s’ha comunicat la mort a la família, que viu a Sevilla. És un jove nascut el 1998 i que estava a la cabina del tren fent pràctiques. El servei de Rodalies està suspès fins que es revisi tota la xarxa i els maquinistes han convocat una vaga general per exigir mesures urgents per garantir la seguretat de treballadors i usuaris.
Durant el matí els agents dels Mossos reprendran les tasques d’investigació per esclarir les causes de l’accident. Segons les primeres informacions, la primera hipòtesi és que un talús va caure a la via just quan passava el tren.
En un primer moment es va informar que la víctima seria el maquinista titular, però poc després Renfe va aclarir que no podia confirmar-ho perquè es va saber que hi havia més persones a la cabina. El jove mort viatjava a la cabina amb el conductor titular i almenys tres persones més, segons ha explicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira.
Balanç de víctimes a Gelida
L’accident de Gelida ha deixat almenys un mort i 37 ferits, dels quals cinc estan greus, sis menys greus i 26 lleus, després que el tren xoqués contra un mur de contenció que va caure sobre la via quan passava el tren. Els serveis d’emergències van mobilitzar un gran dispositiu amb 37 ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 38 dotacions dels Bombers i una quinzena d’unitats dels Mossos d’Esquadra.
Després d’una primera inspecció sobre el terreny, tot indica que el talús es va desprendre pels efectes de les pluges torrencials que han caigut els últims dies a Catalunya. Els Bombers consideren que el mur es podrà reparar, tot i que serà una operació complexa que no podrà començar fins que es retiri el tren de la via i els tècnics d’Adif puguin accedir amb seguretat al lloc dels fets.