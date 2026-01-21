Els descarrilaments d’un tren de l’R4 a Gelida (Alt Penedès), amb una víctima mortal, i el d’un tren de l’RG1 entre Blanes i Maçanet han evidenciat que la desinversió crònica per part de l’Estat espanyol en la infraestructura i en el manteniment de la xarxa ferroviària de Rodalies de Catalunya té conseqüències. De fet, el mateix ministre de Transports, Óscar Puente, ho ha admès en una llarga compareixença aquest dimecres al vespre, en què que reconegut que “l’infrafinançament” que pateix fa dècades el servei de trens de Catalunya “agreuja la seva vulnerabilitat”. Hores abans, però, el mateix Puente intentava desviar l’atenció cap al mal temps, pel temporal Harry, per descarregar Adif i Renfe de responsabilitat o, si més no, limitar-la. Això, malgrat que el servei de Rodalies i mitjana distància continuava suspès a tot el país fins que Adif acabés la “revisió exhaustiva” de la infraestructura a totes les línies per garantir la màxima de seguretat possible d’usuaris i treballadors, cosa que s’ha produït a la tarda i ha permès anunciar que aquest dijous es reprendrà progressivament, ja que els maquinistes no estan convençuts que hi hagi garanties i podrien negar-se a circular per determinats trams. El servei es va suspendre aquest dimarts a la nit, després del sinistre de Gelida, que també ha obligat a tallar l’AP-7 en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia durant un temps indeterminat, perquè s’ha detectat que “hi havia algun risc d’esfondrament”.
Però les mirades no estan posades només en la manca d’inversió de l’Estat, ja que els grups de l’oposició, d’una manera o una altra, han assenyalat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Els retrets han estat pel caos ocasionat arran de la suspensió del servei i també per la falta d’exigència de responsabilitats per part del Govern a Adif, que és el titular de la infraestructura. A més, s’ha demanat que la consellera vagi al Parlament per donar explicacions –ella mateixa ha anunciat que hi compareixerà–, s’ha recordat que la cambra ja va reclamar el seu cessament en el ple monogràfic celebrat l’any passat, i s’ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a destituir-la ara.
Crítiques dels partits a l’Estat per la manca d’inversió crònica
Els grups parlamentaris han coincidit també a criticar la desinversió de l’Estat. Des de Junts per Catalunya, han xifrat el dèficit en infraestructures en 55.000 milions d’euros, i han afegit que “tres quartes parts es deuen al sistema ferroviari i tenen molt a veure amb aquests incidents que patim” i que fa que els catalans tingui un servei de Rodalies “nefast”. Esquerra Republicana, en plena negociació del finançament singular amb el PSOE, tampoc s’ha mossegat la llengua en aquest cas, i ha criticat la manca d’inversió i la deixadesa “d’anys i panys” de l’Estat amb Rodalies. La portaveu, Ester Capella, ha assenyalat la “gran sensació d’inseguretat i caos” que viuen els usuaris i els treballadors del servei per la situació en la qual es troba la xarxa, i ha exigit inversions i que el Pla Rodalies 2026-2023 continuï amb el mateix ritme que el quinquenni anterior perquè el país “necessita unes infraestructures dignes”.
Els Comuns també han assenyalat la manca d’inversió d’Adif. “No té sentit que estiguem recuperant el ritme d’inversió si Adif no és capaç de fer el manteniment de la xarxa”, ha dit el portaveu, David Cid, que ha instat l’executiu d’Illa a convertir els trens en “la màxima i única prioritat” en infraestructures i aparcar, per exemple, projectes com l’ampliació de l’aeroport del Prat fins que no se solucioni la situació, ja que la majoria dels dies el servei “funciona com una tartana”. Des de la CUP, s’ha subratllat que aquests dos accidents no són puntuals i que ja s’han produït “altres vegades” en altres línies, com per exemple l’R1. Lluny de circumscriure l’accident al temporal que ha afectat Catalunya aquests dies, el diputat Dani Cornellà ha estat molt explícit: “Té la causa en la manca estructural de manteniment de la xarxa ferroviària, una manca de manteniment endèmica per part d’Adif”. “Cal posar sobre la taula que la desinversió que ha patit la xarxa al nostre país és real i té conseqüències”, ha sentenciat.
La desinversió uneix usuaris, maquinistes i agents econòmics
La manca d’inversió no només l’han denunciat els grups parlamentaris, també ho han fet usuaris del servei, maquinistes i agents econòmics. Diverses plataformes d’usuaris de Rodalies han exposat que l’accident mortal de Gelida evidencia la “vulnerabilitat de la infraestructura” i han reclamat que es “revisi urgentment” la xarxa perquè “ens hi estem jugant la vida”. Ho ha dit Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, en declaracions a l’ACN, on ha donat suport als maquinistes davant l’anunci de vaga fet per Semaf per al 9, 10 i 11 de febrer. “Lluiten per no morir treballant i nosaltres hauríem de lluitar per no morir anant a treballar”, ha sentenciat. Adif també ha rebut crítiques per part de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), que ha subratllat la manca de manteniment. Adrià Ramírez, president de PTP, ha dit en una atenció als mitjans que “en l’àmbit polític hi ha moviments de traspàs de competències, però han d’anar acompanyats d’un canvi en la manera com es gestiona l’operativa del dia a dia de la infraestructura”.
La tensió amb els maquinistes és el que Renfe hagi anunciat que es pot reprendre el servei aquest dijous, però que “no pot garantir” que es pugui prestar amb normalitat. El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha advertit que exigirà responsabilitats “penals” als responsables de garantir la seguretat a la infraestructura ferroviària. Comissions Obreres (CCOO) per la seva banda, també ha anunciat “jornades de vaga o altres mesures de pressió” perquè consideren inacceptable que els maquinistes i la resta de treballadors del servei “vegin compromesa la seva integritat física mentre desenvolupen la seva feina”. I ha exigit “compromisos concrets, recursos adequats i protocols efectius” i una “una investigació rigorosa de les circumstàncies” que han provocat l’accident. I, des de la UGT, Francisco Cárdenas ha assegurat que s’han de reunir per decidir si se sumen a la vaga de Semaf, però ha avançat que “els motius són molt raonables” i que és molt probable que s’hi afegeixin. “Les reunions que anem tenint amb l’administració no són satisfactòries, no ens donen garanties i fa molt temps que advertim del mal estat de la infraestructura”, advertia aquest dimecres al vespre en declaracions al programa Bàsics, de Betevé.
Finalment, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat més inversió per evitar el deteriorament de la xarxa de Rodalies, perquè considera que hi ha manca inversió continuada en el temps a les infraestructures de mobilitat i que hi ha incompliment pressupostari. “El que ha passat –en referència a l’accident– posa en relleu que, encara que es facin pressupostos i es parli d’inversions en infraestructures i vinguin diferents responsables governamentals a parlar de pluja de milions, si arriba el moment i no es fa realment, tot això genera una situació de deteriorament“, ha exposat.
Allau de peticions de compareixences dels màxims responsables polítics, de Renfe i d’Adif
Durant la jornada d’aquest dimecres els grups parlamentaris han reclamat la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, perquè doni explicacions sobre el caos informatiu i de gestió de la suspensió de tot el servei de Rodalies. Però també per aclarir per què no s’ha activat cap mena de transport alternatiu per a totes aquelles persones que fan servir el tren per desplaçar-se des del seu domicili al lloc de treball. Així mateix, han criticat que la consellera en cap moment hagi aixecat la veu contra Adif, que és l’empresa titular de la infraestructura. “No hem sentit cap exigència de responsabilitat a Adif, cap”, ha lamentat el diputat de la CUP.
El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha anat més enllà i ha recordat que el Parlament va votar el març de l’any passat a favor del cessament de Paneque i ha instat Illa a complir el mandat de la cambra catalana. La proposta va tirar endavant amb els vots de Junts –que l’havia presentat–, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, i va poder prosperar per l’abstenció d’ERC. La resta de grups que van donar suport a la proposta no descarten insistir en aquesta petició depenent de com avanci la investigació. De fet, la consellera Paneque i la consellera d’Interior, Núria Parlon, que també ha estat sol·licitada pels grups parlamentaris, ja han dit que compareixeran a petició pròpia per donar explicacions. Vox, per la seva banda, ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, o del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les funcions del president mentre el cap de l’executiu continuï de baixa.
Aquestes, però, no són les úniques peticions de compareixença registrades o anunciades arran de la crisi originada per l’accident de Gelida. Junts també ha registrat una petició perquè Óscar Puente comparegui davant el Congrés dels Diputats i el Senat per la “crisi de Rodalies i el col·lapse de les infraestructures a Catalunya”. La CUP, per la seva banda, registrarà una petició de compareixença del president d’Adif, Luis Pedro Marco, així com del representant d’Adif a Catalunya, Àngel Contreras. Vox també ha demanat la compareixença del president d’Adif, del president de Renfe, Álvaro Fernández, i del director de Rodalies, Òscar Playà.