Dos dies després de l’accident mortal pel despreniment provocat per la caiguda d’un mur sobre la cabina d’un tren de l’R4 de Rodalies a Gelida Renfe ha començat els treballs per retirar el comboi accidentat de les vies. Renfe ha detallat que el pla és retirar el primer vagó, que ha quedat més malmès per l’accident, i portar-lo a desballestar al mateix punt de l’accident. Per la seva banda els vagons que estan en bon estat després de l’accident es portaran fins al taller per fer “les revisions corresponents”, segons ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, en declaracions recollides per l’ACN.
Renfe assenyala que els primers treballs sobre la zona ja han separat el primer i el segon vagó, els més malmesos per l’accident, de la resta del comboi. Els vagons en bon estat ja s’han enganxat a un tren per la cua per poder arrossegar-los fins als tallers. El portaveu de Renfe, però, ha alertat que el terreny “és complex” i s’està estudiant si es pot fer arribar una grua de gran tonatge per poder fer les tasques necessàries.
La complexitat del terreny complica les tasques de retirada
Antonio Carmona ha assenyalat que la retirada fins als tallers dels vagons que ‘s’han salvat’ de l’accident es faci aquest dijous, però alerta que la situació és “complexa”, especialment en el cas dels vagons accidentats com el primer i el segon vagó. Des de Renfe estudien el terreny per si és possible trobar un punt d’accés per poder fer arribar una grua i retirar els vagons malmesos, però això comporta estudiar els possibles efectes que podria tenir la grua sobre la cava centenària que hi ha al subsol i que potser no aguantaria el pes d’aquesta grua. Un dels altres aspectes que assenyalen des de l’operadora ferroviària és que la fragilitat de la infraestructura viària després de l’accident pot complicar també els treballs de retirada. Carmona, però, es mostra confiat a poder trobar una solució per poder “dur a terme la tasca” de retirada dels vagons malmesos i els que han d’anar a taller.
Renfe afegeix que des de les nou del matí ja hi ha una grua ferroviària treballant sobre la via i que s’ha situat en paral·lel al tren de l’R4 accidentat el passat dimarts. Per la seva banda, equips tècnics d’ADIF i Renfe estan revisant la situació del tren i han tancat totes les portes dels vagons del comboi accidentat.