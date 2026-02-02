Acció Cassandra, l’entitat jurídica que defensa la minoria nacional catalana, ha fet el pas. Tal com va avançar la setmana passada, Acció Cassandra ha presentat una querella per a personar-se com acusació popular arran de l’accident de Rodalies de Gelida, el passat 20 de gener, que va deixar una víctima mortal i diversos ferits. La querella demana investigar Adif, Renfe i el Ministeri de Transports per homicidi imprudent, de l’article 142 del Codi Penal (CP), lesions imprudents greus (art. 152 CP) i delicte contra la seguretat col·lectiva, estipulat en l’article 350 del CP.i
La querella apunta causes com ara la manca de manteniment estructural i d’inversió preventiva en talussos i drenatges. Així mateix, reclama perícies independents i la imputació de directius tècnics i càrrecs polítics responsables de la seguretat ferroviària a Catalunya. La querella sosté que hi ha prou “indicis que el despreniment no va ser un episodi inevitable de causa meteorològica extrema, sinó un risc previsible i evitable amb un manteniment adequat de la infraestructura”. La querella demana la declaració com a investigats del ministre de Transports, Oscar Puente, l’actual president d’Adif, Luís Pedro Marco de la Peña, i la seva predecessora en el càrrec, Isabel Pardo de Vera, així com el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano.
Diferents avisos
La querella remarca l’existència d’avisos previs del sindicat SEMAF, que el mateix dia dels fets va advertir per escrit del risc de caiguda d’arbres i obstacles a les vies arran del temporal. En el mateix sentit, recorda les “crítiques reiterades per la manca de manteniment preventiu en talussos i murs, i la priorització de noves infraestructures en detriment del manteniment i la seguretat de la xarxa existent”.
Per altra banda, emfatitzen el fet que, arran de l’accident, “el servei de Rodalies s’ha vist parcialment paralitzat perquè els maquinistes han denunciat públicament que el sistema ferroviari català és perillós per un dèficit de manteniment estructural”. Per tant, conclouen que hi ha una “infracció sistemàtica de les obligacions de manteniment i de les normes de seguretat ferroviària“, en un context de subinversió reconeguda en el manteniment de Rodalies a Catalunya.