“Hem utilitzat una infraestructura que posa en risc la vida dels usuaris per falta de manteniment com es demostra que hi ha hagut morts, ferits i danys materials”. Aquesta és la reflexió que els integrants i coordinadors de l’entitat de defensa de la minoria nacional catalana Acció Cassandra, els advocats Josep Rosell i Lluís Gibert, que els ha portat a la decisió d’anunciar una querella contra els operadors que integren el servei de Rodalies després dels dos accidents que han deixat una víctima mortal i diversos ferits i han suspès sine die la circulació dels combois. Així ho han explicat a El Món els seus impulsors que entreveuen la possibilitat ferma d’aplicar el delicte contra la seguretat col·lectiva que determina l’article 350 del Codi Penal, tot i tenir present la investigació, que arran de la mort del maquinista al descarrilament de Gelida d’ahir la nit, hi ha en curs.
“Aquest tancament preventiu no és per un risc estructural general conegut prèviament, sinó una mesura reactiva davant un accident concret més temporal, d’acord, però obre la porta a analitzar si hi havia negligències prèvies que van fer possible l’accident”, argumenten des d’Acció Cassandra. Entenem que, ara per ara, es pot obrir una causa en aplicació de l’article que veu delictes quan “s’infringeixen normes de seguretat en la conservació, condicionament o manteniment d’obres públiques com ara vies, murs de contenció, ponts, viaductes… que són clarament obres anàlogues”. “Aquesta infracció posa en perill concret la vida o integritat de persones, o al medi ambient i pot ocasionar resultats catastròfics múltiples víctimes, danys massius”, afegeixen.
Coneixien els riscos?
La intenció de la querella és mirar d’aclarir o acreditar que ADIF o els responsables tècnics de l’operadora com enginyers, caps de manteniment o directius coneixien “riscos previs” en murs de contenció, talussos o infraestructures vulnerables amb puja forta. És a dir, si existien “informes tècnics ignorats, inspeccions pendents, manca d’inversions crònica denunciada durant anys, i no van actuar”. “Això seria infracció greu de normes de seguretat com ara el Reglament de Circulació Ferroviària, les normes europees de seguretat ferroviària o plans de manteniment d’Adif”, addueixen.
En aquest sentit, consideren que no hi havia un “perill abstracte” perquè amb una “víctima mortal, ferits i suspensió total del servei apunten el risc col·lectiu per a milers d’usuaris diaris”. A més, recorden que la doctrina i la jurisprudència accepta la forma imprudent greu i no caldria el dol o una voluntat de fer. ” Si el mur de contenció tenia deficiències estructurals conegudes com erosió o manca de reforç i no es va mantenir adequadament, encaixa perfectament en conservació o manteniment d’obres”, remarquen. “Si la infraestructura no estava en condicions segures abans de l’accident serà un dels punts clau de la investigació”, sentencien. Ara, els advocats de Cassandra se centren a avaluar com definir la querella i posar els seus mecanismes per aconseguir els fons que permetin obrir les actuacions.