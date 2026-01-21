Puente reconeix que l’infrafinançament de Rodalies pot provocar accidents

El ministre espanyol de Transports, Oscar Puente, s’ha rendit a l’evidència pel que fa a l’accident ferroviari a Gelida. El responsable polític de la xarxa de transport públic ha admès la responsabilitat de l’Estat en el caos que ha patit el país en les darreres hores. En una compareixença davant els mitjans, Puente ha reconegut que “l’infrafinançament” que pateix fa dècades el servei de trens de Catalunya “agreuja la seva vulnerabilitat”, i l’exposa a incidents com el que ha aturat tota la circulació per les vies del Principat. “Rodalies arrossega infrafinançament i deteriorament de les infraestructures, i a més té un traçat molt singular que transcorre per llocs molt complexos”, com ara el punt a on es va accidentar el comboi.
Segons Puente, la infraestructura es fa malbé amb especial gravetat a zones amb molta vegetació, o bé amb “talussos importants” com el que va provocar la caiguda del mur a Gelida. “No només és un traçat deteriorat per manca de finançament, sinó que també és singular”, ha postil·lat. Tot i els forats que assumeix a les infraestructures catalanes, ha reivindicat la tasca de l’executiu de Pedro Sánchez. “En finançament estem fent tot el que podem per resoldre la situació”, ha assegurat.
“No és un fet aïllat”
Despriués de la roda de premsa de Puente, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Josep Maria Cruset, ha apuntat cap a ell com a responsable últim dels incidents. El diputat independentista, però, el situa en la mateixa línia que els seus predecessors pel que fa a l’abandonament de les infraestructures catalanes. “Avui el responsable es diu Puente, ahir era Ábalos, i abans De la Serna o Pastor. Canvien els noms, però la mala gestió és la mateixa”, ha sentenciat. En aquest sentit, defensa que l’accident a Gelida, “no és un fet aïllat ni puntual”, sinó que prové “d’anys i anys de manca d’execució pressupostària i d’inversions dels governs de l’estat espanyol a Catalunya”.