Els maquinistes aniran a la vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer

El caos ferroviari que s’estén per tot l’Estat espanyol ha fet esclatar els maquinistes. Els principals sindicats del sector del tren han convocat una vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer que afectarà totes les empreses ferroviàries espanyoles. Així ho han confirmat aquest mateix dimecres, després d’una reunió amb Renfe, que no ha satisfet les seves aspiracions. La convocatòria arriba després dels dos accidents de tren consecutius a Azamuz i a Gelida, amb una quarantena de morts en el primer cas i un mort i tres persones ferides en el segon. Segons ha avançat Renfe a la sortida de la trobada, els sindicats consideren “insuficients” les garanties que hi ha ofert l’operadora espanyola d’infraestructures ferroviàries, Adif, arran de les proves nocturnes que han fet aquesta matinada, després de l’incident a Catalunya.
En un comunicat, el sindicat espanyol Semaf ha assegurat que la vaga sectorial és “l’única via legal” per garantir “els estàndards de seguretat” per als treballadors ferroviaris davant el nivell de degradació de la infraestructura. L’organització considera que els dos accidents de les darreres hores suposen “un punt d’inflexió” per a la gestió ferroviària a l’Estat, i exigeix al ministeri de Transports “totes les actuacions necessàries” per assegurar que no es tornen a repetir. En aquest sentit, retreuen a les autoritats espanyoles que hagin ignorat les múltiples alertes que els maquinistes i altres professionals del sector fa mesos que llancen, via notificacions internes a Renfe i Adif. Alguns d’aquests avisos, lamenten, “queden sense resposta ni actuació durant mesos, i fins i tot anys”.
Actuacions “davant d’emergències meteorològiques”
Després de l’accident a Gelida, provocat per la caiguda del mur que aguantava un talús sobre les vies, el sindicat alerta que és “imprescindible” que s’estableixin protocols de seguretats per atendre les situacions meteorològiques extremes, cada cop més comunes, i els estralls que aquestes poden causar sobre la infraestructura ferroviària. Recorden que, quan hi ha tempestes de la força de les que han assolat Catalunya les últimes jornades, sol haver-hi “despreniments” similar al que va causar el sinistre; tots ells “evitables amb els plans preventius adequats”.
