La Generalitat estudia aplicar els protocols per mal temps d’FGC a Rodalies

La Generalitat vol que el servei de Rodalies disposi de protocols de seguretat clars per reorganitzar o fins i tot suprimir la circulació de trens en cas de temporals, fenòmens meteorològics adversos o altres incidències importants que afectin tota la xarxa ferroviària. És un dels punts que es van acordar durant la reunió d’aquest dijous amb Renfe, Adif i els sindicats per dotar de més garanties de seguretat al sistema i tranquil·litzar els maquinistes. L’accident mortal de Gelida ha marcat un punt d’inflexió i tant la Generalitat com el Ministeri de Transports busquen la manera d’adaptar el servei ferroviari quan hi hagi temporals que puguin provocar desperfectes a la infraestructura.
“Necessitem protocols per saber en cada moment com actuar i com retornar els trens a l’estació més pròxima quan hi hagi temporals o altres fenòmens meteorològics”, ha explicat aquest divendres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Paneque, la idea és inspirar-se en els protocols de Ferrocarrils de la Generalitat, que fa temps que funcionen i han demostrat la seva eficàcia. “A FGC ja hi ha uns protocols molt definits i la idea és traslladar-los a Renfe”, ha afegit la consellera. Dijous el ministre de Transports, Óscar Puente, ja havia obert la porta a suprimir serveis ferroviaris en cas de temporals i ara les administracions, els operadors i els maquinistes han de tancar els serrells de l’acord.
Els sindicats també han celebrat que tant la Generalitat com Renfe i Adif hagin acceptat implantar protocols d’actuació davant la meteorologia adversa i des de CCOO ha explicat que, entre altres qüestions, s’inclourà la possibilitat de reduir la velocitat de circulació quan hi hagi molt vent. Així mateix, tant CCOO com la UGT consideren “imprescindible” fer comprovacions prèvies de l’estat de les infraestructures abans d’autoritzar la circulació de trens en cas de temporals. Aquests dies s’ha fet nombroses marxes blanques per revisar la seguretat de les vies abans d’iniciar el servei i els sindicats volen que sigui una pràctica habitual de cara al futur. El director general del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), Diego Martín, ha lamentat la poca capacitat de reacció de Renfe i la Generalitat. “L’estrany és que s’ho plantegin ara”, ha dit en declaracions a TV3. “Que hagin de passar aquest tipus de successos per canviar procediments i la regulació del sector…”
Els maquinistes guanyen el pols al Govern i a Renfe
Precisament Semaf, majoritari al sector, surt clarament reforçat del conflicte i referma la seva posició de poder dins de Renfe. Territori va informar que dijous només sis dels 140 maquinistes estaven disposats a treballar i que per això el servei es va haver de suspendre per segon dia consecutiu. Semaf, que ha convocat tres dies de vaga general al febrer, va advertir que els maquinistes no pujarien als trens fins que Adif i Renfe els donessin garanties addicionals sobre la seguretat de la xarxa i va aconseguir que un representant seu viatgés en cadascun dels 13 trens que aquesta nit han fet una última revisió exhaustiva de les vies abans de donar llum verda definitiva a la represa del servei.
La reunió a quatre bandes per pactar les condicions del restabliment de Rodalies també va servir per acordar tota una sèrie de canvis a mitjà i llarg termini per millorar la seguretat de la xarxa ferroviària. Segons la consellera de Territori, els maquinistes volen que se’ls escolti més quan assenyalen problemes a la xarxa i reporten incidències a les vies, com ara punts on hi ha arbres o pedres. A més, hi haurà un comitè tècnic que es reunirà cada dos mesos per analitzar el compliment del pla d’actuació i “detectar quines millores són possibles” per tenir “estàndards més elevats” a la xarxa. Paneque va defensar l’acord perquè permetia “desbloquejar una situació complicada” i al mateix temps posa les bases per a un funcionament més fluid dels protocols de seguretat. “L’acord té incidències en l’àmbit de la seguretat que revertiran en benefici de tots, treballadors i usuaris”, va insistir.