Un informe apunta a una fractura del carril com a causa de l’accident de Còrdova

L’informe preliminar de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) apunta a una fractura prèvia al carril esquerre de la via com a causa principal del xoc entre dos trens d’alta velocitat a Adamuz (Còrdova), que ha deixat almenys 45 morts. Segons el document, el trencament s’hauria produït abans que passés el tren Iryo, fet que va provocar el descarrilament i l’impacte posterior contra l’Alvia que venia en direcció contrària. La comissió explica en un informe de sis pàgines que les marques que s’han trobat a les rodes i la deformació del carril “són compatibles amb el fet que el carril estigués fracturat”.
La investigació del fatídic accident conclou que la fractura va provocar que el carril s’enfonsés lleugerament pel pes de la roda, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Això va provocar marques a les rodes dels cotxes 2, 3, 4 i 5 del tren Iryo i finalment “el cotxe 6 va descarrilar per una falta completa de continuïtat de la rodadura”. Així mateix, les marques presenten un patró uniforme als cotxes 2, 3 i 4 de l’Iryo i “són compatibles amb l’impacte del cap del carril”, mentre que la “comparació visual entre les marques de les rodes i la secció del carril trencat de la zona zero del descarrilament presenten resultats coincidents”.
La hipòtesi s’haurà de confirmar al laboratori
Amb tot, la comissió d’investigació recorda que de moment és una “hipòtesi” que ofereix una explicació fonamentada de les marques a les rodes i al carril, però que haurà de ser “corroborada per càlculs i anàlisis detallades posteriors”. El fet que les marques només estiguin presents a les rodes dels eixos imparells és “compatible amb el fet que la primera roda de cada bogi rebés l’impacte del cap del carril fracturat”. D’aquesta manera, amb cada impacte, el carril també es “deforma i s’enfonsa”. Tot i que les marques del cotxe 5, a les rodes de la dreta, “tenen un patró diferent de les de la resta dels cotxes”, són “compatibles amb l’impacte contra el cap del carril en una posició de no continuïtat amb la zona prèvia a la fractura”, detalla l’informe.
Els investigadors han pogut localitzar les mateixes marques en tres trens que havien passat per la mateixa via: un de Renfe que va circular pel lloc a les 19:09, un Iryo a les 19:01 i un altre Iryo a les 17:21. Amb aquesta informació es pot “plantejar la hipòtesi que la fractura del carril es va produir amb anterioritat al pas del tren Iryo sinistrat, i per tant del descarrilament”. Per confirmar les primeres sospites, les rodes i el carril s’enviaran a un laboratori metal·logràfic “per determinar les possibles causes de la ruptura”, sobre les quals ara per ara “no hi ha cap hipòtesi”. En les pròximes setmanes s’analitzaran les caixes negres dels dos trens, i un cop es determinin les causes de la ruptura “es podran establir noves línies d’investigació”.
Informe extens amb 2.500 fotografies
L’informe preliminar que la Guàrdia Civil ha entregat al Jutjat d’Instrucció número 2 de Montoro (Còrdova) recull l’inventari de totes les proves recollides al lloc de l’accident. Consta d’unes 2.500 fotografies, les dues caixes negres dels trens i les declaracions del maquinista de l’Iryo –el de l’Àlvia va ser un dels morts–, de tripulants i de passatgers. La policia espanyola ha demanat les imatges de les càmeres de videovigilància del baixador d’Adif i de l’interior dels vagons d’ambdós trens, segons van explicar dijous el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el coronel cap del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, Fernando Domínguez.