Diversos senadors catalans de Junts i del PSC, entre altres formacions, han fet tard aquest dijous al matí al ple del Senat que ha de tractar l’accident d’Adamuz (Córdova) i el caos de Rodalies perquè els seus trens han arribat amb retard a Madrid. La sessió gira al voltant de la compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, que donarà explicacions sobre el xoc entre els dos trens d’alta velocitat que ha deixat almenys 45 morts i sobre el desgavell a la xarxa ferroviària catalana després de l’accident mortal de Gelida.
Fonts parlamentàries han explicat a Europa Press que alguns senadors que havien agafat els primers trens que connecten Barcelona amb la capital espanyola per assistir al ple del Senat no han pogut arribar a temps a l’inici de la sessió. Les limitacions temporals de velocitat que ha imposat Adif a la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha provocat retards importants a la majoria dels trens que fan la ruta.
El PP, a totes contra Sánchez
Mentrestant, al Senat els senadors del PP han rebut Puente amb crits de “dimissió!”. Un cop s’han desfogat, el ple ha pogut guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes dels últims accidents ferroviaris. La portaveu del PP al Senat, Alícia García Rodríguez, ha estat la primera a intervenir i ha demanat la paraula per titllar de “covard” el president espanyol, Pedro Sánchez, que no comparegut tot i haver estat citat. Rodríguez l’ha acusat de preferir quedar-se “amagat al búnquer de la Moncloa” en comptes de “complir amb la seva obligació” de presentar-se al Senat: “La decisió de no ser avui aquí no és un problema d’agenda, és una decisió política”, ha denunciat.
Així mateix, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que la seva formació aprofitarà la majoria absoluta que té al PP per crear una comissió d’investigació sobre l’accident d’Adamuz i la situació a Rodalies.