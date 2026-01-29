Retards a diverses línies de Rodalies per tres incidències

Rodalies ha iniciat una nova jornada de servei reduït per les obres a la xarxa ferroviària amb retards a diverses línies per tres incidències. A l’R11 i a les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dels regionals sud es registren demores de més de mitja hora, mentre que una altra incidència a l’R2 sud ha obligat a reduir la circulació a dos trens per hora i sentit, segons ha informat Renfe. El nota positiva del dia és que s’ha recuperat el tram entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), tot i que agafar les línies R1, RG1 i R11 continua sent una odissea. El tram entre l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Blanes (Selva) es fa en tren, després s’ha d’agafar un bus fins a Maçanet (Selva) i per arribar a Figueres (Alt Empordà) es torna al tren. El tram final entre Figueres i Portbou (Alt Empordà) també es fa per carretera.
🟡Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.— R11 Rodalies 🤖 (@rod11cat) January 29, 2026
⚠️ Incidència a la infraestructura
ℹ️ Circulació de dos trens per hora y sentit.— R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) January 29, 2026
🚊 Els trens amb origen i destinació Sant Vicenç efectuaran parada a totes les estacions.
⚠️ Incidència a la infraestructura
ℹ️ Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.— R13 Rodalies 🤖 (@rod13cat) January 29, 2026
⚠️ Incidència a la infraestructura
Rodalies Catalunya, el servei menys puntual de l’Estat
Rodalies va registrar un índex de puntualitat de només el 50% el 2025, segons els informes mensuals que publicat Renfe al llarg de l’any analitzats per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La xarxa de Rodalies catalana se situa així a la cua dels 13 nuclis de l’Estat per darrere de Sevilla (58%) i molt lluny de Madrid (68%) o Bilbao (87%).