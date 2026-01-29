El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Retards a diverses línies de Rodalies per tres incidències
  • CA
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
29/01/2026 09:30

Rodalies ha iniciat una nova jornada de servei reduït per les obres a la xarxa ferroviària amb retards a diverses línies per tres incidències. A l’R11 i a les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dels regionals sud es registren demores de més de mitja hora, mentre que una altra incidència a l’R2 sud ha obligat a reduir la circulació a dos trens per hora i sentit, segons ha informat Renfe. El nota positiva del dia és que s’ha recuperat el tram entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), tot i que agafar les línies R1, RG1 i R11 continua sent una odissea. El tram entre l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Blanes (Selva) es fa en tren, després s’ha d’agafar un bus fins a Maçanet (Selva) i per arribar a Figueres (Alt Empordà) es torna al tren. El tram final entre Figueres i Portbou (Alt Empordà) també es fa per carretera.

Rodalies Catalunya, el servei menys puntual de l’Estat

Rodalies va registrar un índex de puntualitat de només el 50% el 2025, segons els informes mensuals que publicat Renfe al llarg de l’any analitzats per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La xarxa de Rodalies catalana se situa així a la cua dels 13 nuclis de l’Estat per darrere de Sevilla (58%) i molt lluny de Madrid (68%) o Bilbao (87%).

Comparteix

Icona de pantalla completa