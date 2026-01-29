Retrasos en varias líneas de Rodalies por tres incidencias

Rodalies ha iniciado una nueva jornada de servicio reducido por las obras en la red ferroviaria con retrasos en varias líneas por tres incidencias. En la R11 y en las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de los regionales sur se registran demoras de más de media hora, mientras que otra incidencia en la R2 sur ha obligado a reducir la circulación a dos trenes por hora y sentido, según ha informado Renfe. La nota positiva del día es que se ha recuperado el tramo entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona (Gironès), aunque tomar las líneas R1, RG1 y R11 sigue siendo una odisea. El tramo entre Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y Blanes (Selva) se hace en tren, luego se debe tomar un bus hasta Maçanet (Selva) y para llegar a Figueres (Alt Empordà) se vuelve al tren. El tramo final entre Figueres y Portbou (Alt Empordà) también se hace por carretera.

🟡Circulación con demoras que pueden superar los 30 minutos de media.



⚠️ Incidencia en la infraestructura — R11 Rodalies 🤖 (@rod11cat) January 29, 2026

ℹ️ Circulación de dos trenes por hora y sentido.



🚊 Los trenes con origen y destino Sant Vicenç efectuarán parada en todas las estaciones.



⚠️ Incidencia en la infraestructura — R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) January 29, 2026

ℹ️ Circulación con demoras que pueden superar los 30 minutos de media.



⚠️ Incidencia en la infraestructura — R13 Rodalies 🤖 (@rod13cat) January 29, 2026

Rodalies Catalunya, el servicio menos puntual del Estado

Rodalies registró un índice de puntualidad de solo el 50% en 2025, según los informes mensuales publicados por Renfe a lo largo del año analizados por la Agencia Catalana de Noticias (ACN). La red de Rodalies catalana se sitúa así a la cola de los 13 núcleos del Estado por detrás de Sevilla (58%) y muy lejos de Madrid (68%) o Bilbao (87%).