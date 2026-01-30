Rodalies, a medio gas: hay 155 puntos con limitaciones temporales de velocidad

Rodalies y Regionals funcionan a medio gas esta semana después de que Adif haya impuesto limitaciones temporales de velocidad en 155 puntos de la red ferroviaria catalana, según consta en un documento interno del gestor de infraestructuras al que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Se trata de puntos con incidencias o deficiencias que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad por seguridad. Todas las líneas de Rodalies y Regionals registran algún punto con limitaciones de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La más afectada es la R15, con 39 puntos con incidencias. En total, las limitaciones afectan unos 110 kilómetros de la red.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad, que Adif publica cada lunes para actualizar las afectaciones en la red ferroviaria, es de ámbito estatal y está destinado a todo el personal ferroviario que trabaja en ella. Se incluyen las afectaciones que obligan a reducir la velocidad, a qué velocidad deben circular los maquinistas y los motivos de la incidencia. Fuentes conocedoras del funcionamiento de este documento han explicado a la ACN que hay tramos que están en la lista desde hace una década porque las obras o reparaciones pertinentes no se han realizado. Tan pronto como se soluciona la incidencia, el tramo afectado se suprime del documento.

En el caso de Rodalies, la línea más afectada por las reducciones de velocidad es la R15, con 39 limitaciones de velocidad, de los cuales 16 son entre Riba-roja d’Ebre y Reus, donde hay cinco puntos críticos. Se trata de una zona donde la circulación se realiza por vía única y, a causa de las restricciones, los trenes deben circular entre 30km/h y 70km/h. El resto de afectaciones en la línea son entre Reus y Barcelona. La segunda línea con más restricciones es la R4 (28), que une Sant Vicenç de Calders y Manresa, seguida de la R14 (27) y la R17 (22).

El estado de la vía, principal causa de las limitaciones de velocidad

Por tipo de incidencia, el estado de la vía (25,2%) es el motivo más habitual de una lista que incluye hasta cincuenta causas diferentes para fijar una limitación de velocidad. El segundo es el estado del mecanismo de desvío o cambio de agujas y las traviesas que permiten la intersección entre dos vías (14%) y el tercero es el estado de las trincheras (4,5%), que son excavaciones en el suelo para suavizar la pendiente y favorecer el paso del tren.