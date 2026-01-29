Puente reconoce que Rodalies es un «servicio pésimo» y culpa al PP

«Rodalies es un servicio pésimo«. Así lo ha reconocido este jueves el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha culpado de la situación de la red a los gobiernos del PP por la falta de inversión en la red ferroviaria catalana. «Rodalies está muy mal, nadie lo niega, pero estamos invirtiendo para arreglar la situación», ha insistido. En la primera sesión de su comparecencia extraordinaria en el Senado por los accidentes de Adamuz y Gelida, Puente ha asegurado que no piensa dimitir y considera que ha cumplido «honestamente» con sus obligaciones. «Pedir que yo dimita es bastante injusto. Hice mi trabajo, he estado en el puente de mando desde el primer momento, he dado explicaciones […] No soy como ustedes, yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara», ha dicho, señalando directamente a los populares por el escándalo vivido con la tragedia de la DANA.

El ministro socialista se ha quitado las responsabilidades por el estado que presenta la red de Rodalies, dirigiendo las acusaciones hacia los mandatos del PP al frente del gobierno español. Si analizamos los datos, vemos que el servicio sufre un infrafinanciamiento crónico: el ejecutivo español sólo ejecutó el 72% de la inversión prevista durante el quinquenio 2020-2025 del Plan de Rodalies 2020-2030. Es decir, se realizaron obras por valor de 2.505 millones de euros, cuando la previsión ascendía a 3.461 millones de euros. En otras palabras: había previstos casi 1.000 millones que no se han ejecutado en los últimos cinco años. Con estos datos sobre la mesa, Puente se ha mostrado «satisfecho» con el grado de ejecución del Plan de Rodalies. «Venimos de tener los mismos problemas desde hace décadas, de intentos frustrados de remediarlo y de herencias que han evitado el ejercicio modernizador que ha impulsado este gobierno», ha señalado.

Esta desinversión se ve ratificada con las últimas cifras oficiales del Ministerio de Fomento e Intervención General de la Administración del Estado, que muestran que Adif y Renfe solo invirtieron 5.676 millones de euros de los 11.285 millones presupuestados para la red ferroviaria de Cataluña durante el periodo entre 2010 y 2023. De todo este periodo de trece años, llaman la atención los datos de 2021, ya después de dos años y medio de gobierno de Pedro Sánchez, cuando solo se ejecutó el 19,3% de la inversión presupuestada: 282 millones de euros de 1.462. Este es el porcentaje más bajo de la serie, lo que desmonta los argumentos esgrimidos este jueves en el Senado por Puente, que dirigía la mirada hacia las inversiones no hechas bajo los gobiernos del PP cuando el infrafinanciamiento tocó techo con los socialistas en la Moncloa. Ante las interpelaciones de Junts y ERC, Puente ha abierto la puerta a hacer intervenciones de mejora que supongan «cortes totales» del servicio si hay «apoyo de las fuerzas políticas y sociales».

Peticiones de dimisión por un «caos descomunal»

Tanto Junts como ERC han aprovechado su turno en esta sesión extraordinaria en el Senado para pedir que se depuren responsabilidades tanto por los accidentes como por la situación de Rodalies, que han calificado de «caos descomunal» y «inmovilidad irrespirable». «Hemos pedido dimisiones, aquí y en Cataluña, porque queremos soluciones efectivas y creíbles, y de momento estas no llegan […] Nada de lo que ha pasado la última semana, nada del caos descomunal de Rodalies, ha sido motivo suficiente para que vaya a Cataluña y se ponga al mando de esta crisis caótica», ha señalado dirigiéndose a Puente la senadora republicana Sara Bailac, que en unas declaraciones recogidas por la ACN considera que el ministro ya ha «dimitido de facto».

Por su parte, el senador de Junts Eduard Pujol ha asegurado que Cataluña está «colapsada» por una caída general de todo el sistema ferroviario y que ahora mismo hay un clamor unitario que dice «Renfe fuera». «En el caso de Rodalies estaba avisado, por Junts, por el catalanismo, por los que venimos de Cataluña y sabemos lo que hay […] Ministro, esto va muy en serio, usted tiene que dimitir. Esto se ha acabado», ha aseverado.