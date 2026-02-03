El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido “disculpas sinceras” a los usuarios de Rodalies por la gestión caótica de los últimos incidentes. Más sutil que el pasado jueves en el Senado, donde calificó de “pésimo” el servicio, el socialista ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para justificar la intervención de su ministerio. Puente ha descrito un escenario complejo en Cataluña y ha recordado que el debate lleva años vigente. Durante su intervención, citó una publicación periodística de 2016 que apuntaba a una red “antigua y sobrecargada”. “Y yo añadiría: también mal diseñada”, sentenció.

Puente ha recordado que la infraestructura de Rodalies está en un “continuo contacto con el medio natural”, un aspecto que “estos días se ha revelado de primera magnitud”. “Es una infraestructura de alcance metropolitano, pero con cuellos de botella en los dos túneles centrales de Barcelona”, agregó luego como segundo elemento de mejora. Siguiendo con la cita de 2016, Puente cerró este primer apunte recordando que “ya entonces se hablaba de la flagrante desinversión de los gobiernos precedentes”.

El mal diseño de la red es otro elemento que Puente añade al infrafinanciamiento y la situación climática, aspectos que ya habían surgido en sus discursos. De hecho, durante su intervención, volvió a atribuir a la “saturación hídrica” del suelo –provocada por los temporales– el deslizamiento de talud que provocó el accidente de Gelida. Puente agregó un cuarto aspecto que estaría condicionando el caos de los últimos días: la rebelión de los maquinistas. “Alguien me reprocha que use este argumento”, admitió el ministro, quien asegura igualmente que el “estado anímico” de los maquinistas complica la gestión de la crisis. “Hemos priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia”, dijo al respecto.

Puente comparece en el Congreso por los accidentes de Córdoba y Gelida | Alberto Ortega / Europa Press

Culpa nuevamente al PP de la desinversión

El ministro ha exonerado a los gobiernos socialistas de la desinversión de la red y ha cargado nuevamente contra el PP, a quien atribuye el escaso mantenimiento realizado en los últimos años. “Solo se ha invertido el 10% del Plan Rodalies 2008-2015, que se calificaba de ambicioso”, apuntó en un primer golpe ligero. “No compraron ni un solo tren para Rodalies durante sus mandatos, y el resultado es un parque de material rodante cada vez más envejecido”, agregó ya rodado.

Puente, que previamente defendió la gestión en el accidente de Ademuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, compareció con el objetivo claro de justificar las cifras del ejecutivo español. En este sentido, lamentó que la desinversión anterior “ha lastrado el ejercicio modernizador que ha impulsado este gobierno desde 2020”. «Ahora no hay un problema que no esté siendo invertido», defendió.

El ministro admitió que, a ojos de los usuarios, la situación es la misma que hace una década, poco antes de que Pedro Sánchez entrara en Moncloa, y reconoció que muchos problemas “siguen vigentes”, pero negó que no haya un plan trazado. En este sentido, atribuyó parte de los problemas actuales a un “exceso de obras” que pretenden mejorar la red. El plan de Rodalies supone “el 80% de la inversión ferroviaria y la mitad de toda la inversión del Ministerio”, defendió.