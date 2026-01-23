Un informe señala una fractura del rail como causa del accidente de Córdoba

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) señala una fractura previa en el rail izquierdo de la vía como causa principal del choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 45 muertos. Según el documento, la rotura se habría producido antes de que pasara el tren Iryo, lo que provocó el descarrilamiento y el posterior impacto contra el Alvia que venía en dirección contraria. La comisión explica en un informe de seis páginas que las marcas encontradas en las ruedas y la deformación del rail “son compatibles con el hecho de que el rail estuviera fracturado”.

La investigación del fatídico accidente concluye que la fractura provocó que el rail se hundiera ligeramente por el peso de la rueda, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Esto provocó marcas en las ruedas de los coches 2, 3, 4 y 5 del tren Iryo y finalmente “el coche 6 descarriló por una falta completa de continuidad de la rodadura”. Asimismo, las marcas presentan un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 del Iryo y “son compatibles con el impacto de la cabeza del rail”, mientras que la “comparación visual entre las marcas de las ruedas y la sección del rail roto de la zona cero del descarrilamiento presentan resultados coincidentes”.

Marca en una de las ruedas del tren Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba) / Ministerio de Transportes

La hipótesis deberá confirmarse en el laboratorio

Con todo, la comisión de investigación recuerda que de momento es una “hipótesis” que ofrece una explicación fundamentada de las marcas en las ruedas y en el rail, pero que deberá ser “corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores”. El hecho de que las marcas solo estén presentes en las ruedas de los ejes impares es “compatible con el hecho de que la primera rueda de cada bogie recibiera el impacto de la cabeza del rail fracturado”. De esta manera, con cada impacto, el rail también se “deforma y se hunde”. Aunque las marcas del coche 5, en las ruedas de la derecha, “tienen un patrón diferente de las del resto de los coches”, son “compatibles con el impacto contra la cabeza del rail en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura”, detalla el informe.

Los investigadores han podido localizar las mismas marcas en tres trenes que habían pasado por la misma vía: uno de Renfe que circuló por el lugar a las 19:09, un Iryo a las 19:01 y otro Iryo a las 17:21. Con esta información se puede “plantear la hipótesis de que la fractura del rail se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado, y por tanto del descarrilamiento”. Para confirmar las primeras sospechas, las ruedas y el rail se enviarán a un laboratorio metalográfico “para determinar las posibles causas de la ruptura”, sobre las cuales por ahora “no hay ninguna hipótesis”. En las próximas semanas se analizarán las cajas negras de los dos trenes, y una vez se determinen las causas de la ruptura “se podrán establecer nuevas líneas de investigación”.

El rail roto que habría provocado el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) / Ministerio de Transportes

Informe extenso con 2.500 fotografías

El informe preliminar que la Guardia Civil ha entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) recoge el inventario de todas las pruebas recogidas en el lugar del accidente. Consta de unas 2.500 fotografías, las dos cajas negras de los trenes y las declaraciones del maquinista del Iryo –el del Alvia fue uno de los fallecidos–, de tripulantes y de pasajeros. La policía española ha solicitado las imágenes de las cámaras de videovigilancia del apeadero de Adif y del interior de los vagones de ambos trenes, según explicaron el jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez.