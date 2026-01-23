El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha eximido de responsabilidades a Adif y Renfe y ha asegurado que el muro que cayó y provocó el accidente de Gelida era responsabilidad de la Dirección General de Carreteras, ya que se trata de un «elemento asociado» a la red de carreteras desde el año 2021 cuando expiró la concesión de la AP-7. En rueda de prensa, Puente ha respondido a las demandas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien exigía al ministro español que aclarara de quién era la responsabilidad sobre el muro. El ministro español, además, ha querido defender las actuaciones de los técnicos de Adif en Adamuz (Córdoba) y en Gelida y ha cargado contra Feijóo acusándolo de dar por buenas algunas “noticias falsas”.

Puente destaca que el muro fue revisado varias veces antes del accidente

Sobre el estado de seguimiento que se hizo sobre el muro antes del accidente, el ministro español ha asegurado que la responsabilidad recaía sobre la Dirección General de Carreteras “como elemento asociado” a la red y destaca que desde 2021 este muro fue revisado varias veces antes del siniestro. En declaraciones recogidas por la ACN, Puente ha señalado que desde noviembre de 2021 se realizaron dos inspecciones básicas en mayo de 2023 y en agosto de 2024, dos inspecciones rutinarias que fueron complementadas con una inspección “de nivel superior” en febrero de 2025.

El ministro español ha asegurado que durante estas inspecciones ninguno de los técnicos detectó “ninguna incidencia o afección significativa que denote algún riesgo”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante la presentación del plan director de inversiones en los talleres de Renfe 2025-2030 / Europa Press

La vía de Adamuz podría estar fracturada antes del paso del Iryo

Puente, por otra parte, ha aprovechado la comparecencia para señalar que los técnicos de Adif realizaron 12 pruebas de todo tipo en el tramo accidentado y no se ha registrado ninguna incidencia que tuviera que ver con vibraciones ni con ninguna posible rotura de la vía. El ministro español ha señalado las tesis del informe de la comisión de investigación, unas tesis que indican que la vía ya estaba fracturada antes de que el tren accidentado de Iryo pasara por encima de este tramo.