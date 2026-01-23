El ministre de Transports, Óscar Puente, ha descarregat de responsabilitats a Adif i Renfe i ha assegurat que el mur que va caure i va provocar l’accident de Gelida era responsabilitat de la Direcció General de Carreteres, ja que es tracta d’un “element associat” a la xarxa de carreteres des de l’any 2021 quan va expirar la concessió de l’AP-7. En roda de premsa, Puente ha respost a les demandes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui exigia al ministre espanyol que aclarís de qui era la responsabilitat sobre el mur. El ministre espanyol, a més, ha volgut defensar les actuacions dels tècnics d’Adif a Adamuz (Còrdova) i a Gelida i ha carregat contra Feijóo acusant-lo de donar per bones algunes “notícies falses”.
Puente destaca que el mur va ser revisat diverses vegades abans de l’accident
Sobre l’estat de seguiment que es va fer sobre el mur abans de l’accident el ministre espanyol ha assegurat que la responsabilitat queia sobre a Direcció General de Carreteres “com a element associat” a la xarxa i destaca que des del 2021 aquest mur va ser revisat diverses vegades abans del sinistre. En declaracions recollides per l’ACN, Puente ha assenyalat que des del novembre del 2021 es van fer dues inspeccions bàsiques el maig del 2023 i l’agost del 2024, dues inspeccions rutinàries que van ser complementades amb una inspecció “de nivell superior” el febrer del 2025.
El ministre espanyol ha assegurat que durant aquestes inspeccions cap dels tècnics va detectar “cap incidència o afecció significativa que denoti cap risc”.
La via d’Adamuz podria estar fracturada abans del pas de l’Iryo
Puente, per altra banda, ha aprofitat la compareixença per assenyalar que els tècnics d’Adif van fer 12 proves de tota mena al tram accidentat i no s’ha registrat cap incidència que tingués res a veure amb vibracions ni amb cap possible trencament de la via. El ministre espanyol ha assenyalat les tesis de l’informe de la comissió d’investigació, unes tesis que assenyalen que la via ja estava fracturada abans que el combio accidentat d’Iryo pasés per sobre d’aquest tram.