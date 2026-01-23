La crisi ferroviària que travessa Catalunya aquesta setmana segueix marcant l’agenda política del país. Aquesta tarda s’ha produït un despreniment de terres que ha obligat a tallar la circulació de l’R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes, una afectació que ha obligat a convocar una nova reunió entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; la consellera d’Interior, Núria Parlon, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona; i el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel a la seu del Departament de Territori per seguir la situació de Rodalies després del despreniment de l’R1.
Aquest nou incident ha provocat que des de Junts hagin demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transports, Óscar Puente. La formació juntaire ha preguntat “quants talls de via més fan falta” perquè els dos responsables polítics de la gestió ferroviària dimiteixin. El diputat de la formació i portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha aprofitat les xarxes socials per carregar contra Puente i Paneque i ha assegurat que el nou despreniment “No és mala sort, és pura estadística. I així seguirà, malauradament. Com menys inverteixes i menys mantens una infraestructura, més incidències s’hi produeixen; i com més incidències, més probable és que hi hagi tragèdies”.
Un despreniment de terres manté l’R1 sense servei entre Blanes i Maçanet-Massanes
Quan passaven prop de 20 minuts de les quatre de la tarda Adif ha informat que l’R1 quedava tallada entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes. A través de les xarxes socials la gestora de la infraestructura ferroviària ha assenyalat que “s’ha establert un pla alternatiu de transport amb transbords per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes per als viatgers afectats” però no han posat hora de represa del servei.
Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible.
