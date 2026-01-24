És el dia de la marmota. Als retards constants que habitualment fan constar els usuaris, el servei de Rodalies suma una concatenació de jornades fatídiques i de revisions que no s’acaba mai. Després de la represa –amb aparent normalitat– de divendres al matí, nous problemes a la tarda han tornat a provocar una suspensió parcial. L’esllavissada entre Maçanet i Blanes, que va provocar talls a l’R1, ha desencadenat una nova jornada de caos informatiu. El Departament de Territori ha informat de matinada que tot el servei estaria aturat per fer-hi noves revisions, però Renfe ha aclarit, hores després, que Rodalies funcionarà aquest dissabte parcialment. L’operadora espanyola ha informat que hi ha trams tallats a l’R1, l’R2 Sud, l’R3 i l’R4 i a la majoria de trens regionals.
El Departament de Territori havia informat que tant Renfe com Adif, amb qui l’executiu ha mantingut reunions les darreres hores, havien comunicat al Govern la incapacitat d’operar el servei ordinari després de l’esllavissada. En tot cas, Renfe ha matisat poc després que les afectacions només seran en algunes línies. Versions diferents que han tornat a generar incertesa als usuaris de Rodalies, que dijous al matí van veure com cap tren prestava servei malgrat l’anunci del Govern hores abans que seria així. Les parts tornen a reunir-se aquest dissabte a les 9 hores per “trobar solucions que permetin reprendre el servei al més aviat possible”, ha informat la Generalitat.
“S’ha acabat el temps de la paciència i és el temps de la diligència”, avisen les plataformes d’usuaris, que ahir es van concentrar a Barcelona per retreure al Govern i Renfe que hagin deixat el país dos dies sense tren. “Hi ha hagut una negligència reiterada. Aquesta mateixa crisi no s’està tractant des de la diligència: es triga tres dies a revisar una línia, es treballa des de la desconfiança i descoordinació amb Adif i Renfe. No hi ha cap indici que res canviï”, ha apuntat Marc Janeras, de la plataforma Perquè No ens Fotin el Tren, aquesta nit en una entrevista a 3Cat.
Revisions per risc d’esllavissada
En aquesta ocasió, explica Renfe, el servei està afectat per noves “revisions geotècniques” que farà un equip d’enginyers als punts amb més risc d’esllavissada. Tal com va passar amb la primera interrupció total, les línies aniran recuperant la normalitat a mesura que es vagin revisant tots els punts crítics. Segons el Govern, es tracta d’un dels punts de l’acord a què es va arribar amb els maquinistes la nit de dijous per poder desbloquejar la situació. La consellera Sílvia Paneque va explicar aleshores que iniciarien una nova ronda de revisions amb la participació dels mateixos maquinistes.
S’ha activat diferents serveis per carretera per mitigar els efectes d’aquesta nova aturada parcial. L’R1 té autocars entre Blanes i Maçanet-Massanes i entre Badalona i Montgat. L’R2 Sud, entre Castelldefels i Garraf. A l’R3, entre Fabra i Puig i la Garriga i el servei està interromput entre Ribes i Puigcerdà. L’R4 té servei alternatiu entre Terrassa i Martorell i entre Manresa i Martorell.
Els regionals tampoc se’n deslliuren de les afectacions. L’R11 opera amb un servei d’autobusos entre Figueres i Portbou, en aquest cas, per obres a la infraestructura. A l’R13 hi ha servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; l’R14 entre Reus i Lleida; i a l’R15 entre Reus i Riba-roja.