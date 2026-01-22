Catalunya fa dos dies que es troba immersa en un caos ferroviari gairebé sense precedents. A la situació generada pel doble descarrilament a Rodalies, un d’ells mortal a l’R4, se l’ha de sumar la picabaralla política i els estira-i-arronses entre l’Estat espanyol i Catalunya. El nou capítol ha arribat a mans del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del govern espanyol, Óscar Puente, qui ha tancat la porta d’un cop al traspàs de la infraestructura d’Adif a Catalunya. El ministre espanyol ha assegurat, en una entrevista a la Cadena Cope recollida per Europa Press, que el traspàs total del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya és “intransferible” perquè una gran part de la xarxa catalana es troba de la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG) de l’Estat espanyol. “Estaria trossejant alguna cosa que interconnecta amb tots i que serveix a tots”, ha etzibat Puente.
Segons assenyala el ministre espanyol és inviable traspassar la infraestructura a Catalunya perquè comparteix vies amb trens de llarga i mitjana distància i amb trens de mercaderies i això fa que sigui “molt complicada” separar la gestió de la infraestructura.
Puente demana “no alimentar polèmiques”
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del govern espanyol ha passat a l’atac després que el president d’ERC, Oriol Junqueras, reclamés la transferència total del servei de Rodalies per a Catalunya. De fet, Junqueras va etzibar que hi ha una “no inversió i deixadesa de l’Estat” en Rodalies; unes declaracions que no han agradat al ministre espanyol i ha assegurat que no existeix aquesta deixadesa per part de l’Estat espanyol a Catalunya. Puente ha demanat a Junqueras “no alimentar polèmiques” i li ha demanat paciència perquè el traspàs de Rodalies “s’està discutint”; a més, el ministre espanyol ha demanat centrar tots els esforços de l’administració en acompanyar a les víctimes i garantir la màxima transparència possible després de l’accident.
Puente, però, sí que ha admès que la situació del servei de Rodalies és “molt complicada”, ja que pateix una “obsolescència molt gran” perquè és la xarxa més antiga de tot l’Estat espanyol i ha etzibat un clatellot als governs del PP assegurant que hi ha un llarg període “d’abandonament” previ. “Estem en una situació molt complexa, amb una xarxa obsoleta i moltíssima obra en marxa”, ha sentenciat.