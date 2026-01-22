Cataluña lleva dos días sumida en un caos ferroviario casi sin precedentes. A la situación generada por el doble descarrilamiento en Rodalies, uno de ellos mortal en la R4, se suma la disputa política y los tiras y aflojas entre el Estado español y Cataluña. El nuevo capítulo ha llegado de la mano del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del gobierno español, Óscar Puente, quien ha cerrado de un golpe la puerta al traspaso de la infraestructura de Adif a Cataluña. El ministro español ha asegurado, en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, que el traspaso total del servicio de Rodalies a la Generalitat de Catalunya es «intransferible» porque una gran parte de la red catalana forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado español. «Estaría fragmentando algo que interconecta con todos y que sirve a todos», ha afirmado Puente.

Según señala el ministro español, es inviable traspasar la infraestructura a Cataluña porque comparte vías con trenes de larga y media distancia y con trenes de mercancías, lo que hace que sea «muy complicado» separar la gestión de la infraestructura.

Puente pide «no alimentar polémicas»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del gobierno español ha pasado al ataque después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, reclamara la transferencia total del servicio de Rodalies para Cataluña. De hecho, Junqueras afirmó que hay una «no inversión y dejadez del Estado» en Rodalies; unas declaraciones que no han gustado al ministro español y ha asegurado que no existe esa dejadez por parte del Estado español en Cataluña. Puente ha pedido a Junqueras «no alimentar polémicas» y le ha solicitado paciencia porque el traspaso de Rodalies «se está discutiendo»; además, el ministro español ha pedido centrar todos los esfuerzos de la administración en acompañar a las víctimas y garantizar la máxima transparencia posible tras el accidente.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, con el ministro Óscar Puente / Ministerio de Transportes

Puente, sin embargo, sí ha admitido que la situación del servicio de Rodalies es «muy complicada», ya que sufre una «gran obsolescencia» porque es la red más antigua de todo el Estado español y ha lanzado un dardo a los gobiernos del PP asegurando que hay un largo período de «abandono» previo. «Estamos en una situación muy compleja, con una red obsoleta y muchísimas obras en marcha», ha sentenciado.