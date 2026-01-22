La Generalitat inicia expediente a Renfe por el caos en Rodalies

La Generalitat ha iniciado un expediente a Renfe por la reanudación fallida de Rodalies. Así lo ha anunciado el Comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, en una comparecencia este jueves por la mañana. El conflicto entre la operadora y los maquinistas, que reclaman garantías adicionales de la seguridad de la red, ha dejado a Cataluña sin servicio de Rodalies por segundo día consecutivo. Los maquinistas han optado por hacer una huelga encubierta para presionar a la compañía. Renfe ha confirmado que los trabajadores se han presentado en sus estaciones de destino, pero que no han subido a los trenes a la espera de que se resuelvan sus demandas.

Macias ha insistido en que la seguridad de la red está “garantizada” y ha reprochado a Renfe por no haber llegado a un acuerdo con los maquinistas. «Renfe no está prestando un servicio que debe dar», ha afirmado. El Gobierno ha convocado una nueva reunión esta mañana con la misma Renfe, los sindicatos ferroviarios y Adif para exigir que se ponga «punto final» a la parada del servicio, que considera «intolerable». El comisionado ha adelantado que exigirán “responsabilidad a quien corresponda” por el caos en Rodalies, que ha dejado sin servicio a 400.000 personas. «No lo podemos tolerar, porque se está garantizando la seguridad y se afecta el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos de Cataluña».

Por su parte, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha reconocido que los maquinistas no han iniciado su jornada laboral porque piden una “serie de medidas de seguridad que entienden que no se están cumpliendo, adicionales a las que ya presentó Adif”, pero en todo momento ha evitado hablar de huelga encubierta. La operadora insiste en que los trenes «son seguros» y por eso «la voluntad era restablecer el servicio» este mismo jueves, pero los conductores quieren más garantías.

