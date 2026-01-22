Una huelga encubierta de los maquinistas detiene el servicio de Rodalies por segundo día

Segundo día consecutivo sin trenes ni maquinistas en Rodalies. Renfe ha informado a primera hora de la mañana que de momento el servicio no se ha podido poner en marcha por «causas operativas», sin concretar más, y ya se puede hablar abiertamente de una huelga encubierta para presionar a la compañía. Más tarde, Renfe ha reconocido que muchos maquinistas se han desplazado hasta sus estaciones designadas, pero que no han subido a los trenes a la espera de saber cómo se resuelve el conflicto. Aunque el Gobierno anunció este miércoles por la noche una reanudación «progresiva» del servicio de Rodalies, ya advirtió que sería un «día difícil» por las exigencias de garantías de seguridad por parte de los sindicatos ferroviarios.

Desde la Generalitat recuerdan que tanto Renfe como Adif han garantizado por escrito la seguridad de la red viaria, pero no ha sido suficiente para calmar a los maquinistas, que reclaman medidas adicionales. A media mañana está prevista una nueva reunión con los sindicatos, que mantienen bloqueado el servicio. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que la prioridad es reanudar el servicio tan pronto como se pueda.

Fuentes del Semaf, el principal sindicato de los maquinistas, aseguraron que no volverían a sus puestos de trabajo hasta que Adif garantice por escrito la seguridad de la red ferroviaria y detalle las medidas adoptadas para aumentar la seguridad. En las estaciones, los informadores explican a los usuarios que no hay trenes, y en algunos casos incluso los accesos a los andenes están cerrados.

Igual que ocurrió el miércoles, la imposibilidad de ofrecer un servicio por carretera a toda la red de Rodalies ha llevado a Renfe a recomendar a los viajeros que busquen alternativas por su cuenta y planifiquen sus trayectos buscando otros medios de transporte.

Tensión en la Generalitat por el bloqueo de Rodalies

El Gobierno, muy presionado por la oposición y los agentes sociales, apremia a Renfe para que solucione el conflicto con los maquinistas. Fuentes del Departamento de Territorio han instado a los sindicatos a resolver todas las reivindicaciones laborales de manera interna dentro de Renfe y el consejero de Presidencia y presidente de la Generalitat en funciones, Albert Dalmau, apuntó directamente a la operadora, a quien recordó que debe resolver «las cuestiones que tienen que ver con el marco laboral».

Ante las dificultades para reanudar el servicio de Rodalies, ayer el Gobierno avanzó que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) aumentaría las frecuencias de sus trenes en las líneas del Vallès. Además, también se mantendrán levantadas las barreras de la autopista del Garraf, y las operadoras de bus tienen autorización para ampliar la flota disponible. Así mismo, al menos hasta el viernes quedan anuladas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del área metropolitana de Barcelona para facilitar los desplazamientos en coche.