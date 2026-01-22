Una vaga encoberta dels maquinistes atura el servei de Rodalies per segon dia

Segon dia consecutiu sense trens ni maquinistes a Rodalies. Renfe ha informat a primera hora del matí que de moment el servei no s’ha pogut posar en marxa per “causes operatives”, sense concretar més, i ja es pot parlar obertament d’una vaga encoberta per pressionar la companyia. Més tard, Renfe ha reconegut que molts maquinistes s’han desplaçat fins a les seves estacions designades, però que no han pujat als trens a l’espera de saber com es resol el conflicte. Tot i que el Govern va anunciar aquest dimecres al vespre una represa “progressiva” del servei de Rodalies, ja va advertir que seria un “dia difícil” per les exigències de garanties de seguretat per part dels sindicats ferroviaris.
Des de la Generalitat recorden que tant Renfe com Adif han garantit per escrit la seguretat de la xarxa viària, però no ha estat suficient per calmar els maquinistes, que reclamen mesures addicionals. A mig matí està prevista una nova reunió amb els sindicats, que mantenen bloquejat el servei. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat que la prioritat és reprendre el servei tan aviat com es pugui.
Fonts del Semaf, el principal sindicat dels maquinistes, van assegurar que no tornarien als seus llocs de feina fins que Adif garanteixi per escrit la seguretat de la xarxa ferroviària i detalli les mesures adoptades per augmentar la seguretat. A les estacions, els informadors expliquen als usuaris que no hi ha trens, i en alguns casos fins i tot els accessos a les andanes estan tancats.
⚠️ No es presta servei per causes operatives.— Rodalies Catalunya (@rodalies) January 22, 2026
ℹ️ Recomanem consultar els serveis alternatius als canal habituals de Rodalies de Catalunya i planificar el viatge amb mitjans de transport complementaris a https://t.co/qMkn6Rmcjl.
Igual que va passar dimecres, la impossibilitat d’oferir un servei per carretera a tota la xarxa de Rodalies ha dut Renfe a recomanar els viatgers que busquin alternatives pel seu compte i planifiquin els seus trajectes buscant altres mitjans de transport.
Tensió a la Generalitat pel bloqueig de Rodalies
El Govern, molt pressionat per l’oposició i els agents socials, apressa Renfe perquè solucioni el conflicte amb els maquinistes. Fonts del Departament de Territori han instat els sindicats a resoldre totes les reivindicacions laborals de manera interna dins de Renfe i el conseller de Presidència i president de la Generalitat en funcions, Albert Dalmau, va apuntar directament a l’operadora, a qui va recordar que ha de resoldre “les qüestions que tenen a veure amb el marc laboral”.
Davant les dificultats per reprendre el servei de Rodalies, ahir el Govern va avançar que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) augmentaria les freqüències dels seus trens a les línies del Vallès. A més, també es mantindran aixecades les barreres de l’autopista del Garraf, i les operadores de bus tenen autorització per ampliar la flota disponible. Així mateix, almenys fins divendres queden anul·lades les Zones de Baixes Emissions (ZBE) als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona per facilitar els desplaçaments en cotxe.