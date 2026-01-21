Esquerra Republicana ha reaccionat a l’accident mortal de tren a la línia R4 de Rodalies, a Gelida, i a la suspensió del servei demanant el traspàs de Rodalies per la “deixadesa” i “incapacitat” de l’Estat espanyol i de Renfe a l’hora de gestionar un servei clau per al dia a dia de milers de catalans. Ho ha reclamat el president de la formació, Oriol Junqueras, que en un comentari a la xarxa social X ha criticat la no inversió i la deixadesa de l’Estat al servei de Rodalies.
Malgrat apuntar que els accidents provocats per causes naturals “són incontrolables”, Junqueras ha assenyalat que hi ha factors clau com la “no inversió” i “la deixadesa de l’Estat” que fan, segons ell, que servei de Rodalies a Catalunya estigui aquest dimecres aturat. “Provoca que avui tot el servei es pari per por, desconfiança i incapacitat de la mateixa companyia –en referència a Renfe– per garantir la seguretat de treballadors i usuaris”, ha subratllat.
Capella critica l'”actitud” de Renfe i el Govern
Davant d’aquesta situació, el líder d’ERC ha afirmat que el traspàs de Rodalies “és una necessitat de país” i creu que és “l’única solució sobre la taula” per millorar la infraestructura i “un servei que considera clau per a la vida dels catalans”. En roda de premsa al Parlament, la portaveu del grup parlamentari d’Esquerra, Ester Capella, ha insistit que “Catalunya viu una situació de la desinversió i la deixadesa per part de l’Estat d’anys i panys en la xarxa de Rodalies”. “Una situació que deixa a la ciutadania i els professionals del sector ferroviari una gran sensació d’inseguretat i caos que requereix tota la implicació dels responsables per buscar les solucions efectives per restablir els serveis”.
Capella ha criticat l'”actitud” de Renfe i el Govern per “no posar els ciutadans en el centre”, ja que molta gent estava a les estacions sense saber que s’havia suspès el servei i sense alternativa per arribar al lloc de feina. “És inadmissible deixar els catalans sense un mitjà de transport per poder garantir la seva mobilitat”, ha dit. Amb tot, ha exigit inversions perquè la xarxa ferroviària funcioni perfectament i, en aquest sentit, ha exigit que el Pla Rodalies 2026-2023 continuï amb el mateix ritme que el quinquenni anterior perquè Catalunya “necessita infraestructures dignes”.
Finalment, la secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha criticat el vídeo que Junts per Catalunya ha publicat a les xarxes socials per denunciar “l’etern maltractament de Rodalies”. La número dos de la formació republicana ha respost el vídeo a través del seu compte de la xarxa social X, i ha manifestat que “estaria bé que la gent deixés (només) de ‘denunciar’ i fes coses”.