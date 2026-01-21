Esquerra Republicana ha reaccionado al accidente mortal de tren en la línea R4 de Rodalies, en Gelida, y a la suspensión del servicio pidiendo el traspaso de Rodalies por la «dejadez» e «incapacidad» del Estado español y de Renfe a la hora de gestionar un servicio clave para el día a día de miles de catalanes. Lo ha reclamado el presidente de la formación, Oriol Junqueras, quien en un comentario en la red social X ha criticado la falta de inversión y la dejadez del Estado en el servicio de Rodalies.

A pesar de apuntar que los accidentes provocados por causas naturales «son incontrolables», Junqueras ha señalado que hay factores clave como la «falta de inversión» y «la dejadez del Estado» que hacen, según él, que el servicio de Rodalies en Cataluña esté este miércoles parado. «Provoca que hoy todo el servicio se detenga por miedo, desconfianza e incapacidad de la misma compañía –en referencia a Renfe– para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios», ha subrayado.

Els accidents provocats per causes naturals són incontrolables, però la no inversió, la deixadesa de l’Estat en el servei de Rodalies a Catalunya és el que fa que avui tot el servei s’aturi per por, desconfiança i incapacitat de la mateixa companyia per garantir la seguretat a… — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 21, 2026

Capella critica la «actitud» de Renfe y el Gobierno

Ante esta situación, el líder de ERC ha afirmado que el traspaso de Rodalies «es una necesidad de país» y cree que es «la única solución sobre la mesa» para mejorar la infraestructura y «un servicio que considera clave para la vida de los catalanes». En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz del grupo parlamentario de Esquerra, Ester Capella, ha insistido en que «Cataluña vive una situación de desinversión y dejadez por parte del Estado de años y años en la red de Rodalies». «Una situación que deja a la ciudadanía y los profesionales del sector ferroviario una gran sensación de inseguridad y caos que requiere toda la implicación de los responsables para buscar las soluciones efectivas para restablecer los servicios».

Capella ha criticado la «actitud» de Renfe y el Gobierno por «no poner a los ciudadanos en el centro», ya que mucha gente estaba en las estaciones sin saber que se había suspendido el servicio y sin alternativa para llegar al lugar de trabajo. «Es inadmisible dejar a los catalanes sin un medio de transporte para poder garantizar su movilidad», ha dicho. Con todo, ha exigido inversiones para que la red ferroviaria funcione perfectamente y, en este sentido, ha exigido que el Plan Rodalies 2026-2023 continúe con el mismo ritmo que el quinquenio anterior porque Cataluña «necesita infraestructuras dignas».

Finalmente, la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha criticado el vídeo que Junts per Catalunya ha publicado en las redes sociales para denunciar «el eterno maltrato de Rodalies». La número dos de la formación republicana ha respondido al vídeo a través de su cuenta de la red social X, y ha manifestado que «estaría bien que la gente dejara (solo) de ‘denunciar’ y hiciera cosas».