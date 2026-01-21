Puente augura que el servicio de trenes estará detenido todo el día

El caos ferroviario durará todo el día de hoy en Cataluña. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en declaraciones a Televisión Española que el servicio permanecerá detenido «en principio a lo largo del día de hoy con total seguridad». Según ha explicado, tras el accidente que ha provocado el descarrilamiento de un tren en Gelida, las autoridades están «realizando una revisión de todos los puntos críticos para que cuando se ponga en marcha la infraestructura la seguridad esté garantizada».

Sobre el incidente, Puente ha asegurado que la capacidad de reacción tanto del maquinista del tren afectado como del sistema de seguridad de Rodalies fue «nula», en tanto que el muro de contención cayó «parcialmente» sobre la cabina del ferrocarril después de que el talud de tierra que lo sostenía se saturara de agua debido a la tormenta. La acumulación de precipitaciones aumentó el peso del talud hasta que hizo ceder el muro, «con la desgracia de que lo hizo cuando pasaba el tren», ha descrito el ministro. De hecho, horas después del incidente en Gelida, el titular de Transportes ha informado que «se ha hundido otro muro en Pineda de Mar», en este caso «sin consecuencias». «Estamos hablando de una desgracia que tiene que ver con las condiciones meteorológicas que atraviesa en este momento Cataluña», ha defendido.

Primeras imágenes del tren descarrilado en Gelida tras la caída de un muro de contención / ACN

60 kilómetros por hora

Según el ministro, la velocidad del tren no contribuyó a la gravedad del incidente. El vehículo, cabe recordar, circulaba a 60 kilómetros, en lugar de los 140 habituales, por hora debido a unas obras que se están implementando en el tramo. A juicio de Puente, si el convoy hubiera transitado a la velocidad correspondiente, «podría haber habido una desgracia mayor, porque el golpe se habría transmitido al resto del vehículo y habría producido muchas víctimas». Por otro lado, en cuanto al descarrilamiento en Maçanet, ha identificado como causa una roca de gran tamaño que cayó sobre la vía. Un incidente, ha argumentado, que «también tiene que ver con las fuertes lluvias».