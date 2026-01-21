Puente augura que el servei de trens es mantindrà aturat durant tot el dia

El caos ferroviari durarà tot el dia d’avui a Catalunya. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha anunciat en declaracions a Televisió Espanyola que el servei romandrà aturat “en principi al llarg del dia d’avui amb total seguretat”. Segons ha explicat, després de l’accident que ha provocat el descarrilament d’un tren a Gelida, les autoritats estan “fent una revisió de tots els punts crítics perquè quan es posi en marxa la infraestructura la seguretat estigui garantida”.
Sobre l’incident, Puente ha assegurat que la capacitat de reacció tant del maquinista del tren afectat com del sistema de seguretat de Rodalies va ser “nul·la”, en tant que el mur de contenció va caure “parcialment” sobre la cabina del ferrocarril després que el talús de terra que aguantava se saturés d’aigua a causa de la tempesta. L’acumulació de precipitacions va augmentar el pes del talús fins que va fer cedir el mur, “amb la desgràcia que ho ha fet quan passava el tren”, ha descrit el ministre. De fet, hores després de l’incident a Gelida, el titular de Transports ha informat que “s’ha enfonsat un altre mur a Pineda de Mar”, en aquest cas “sense conseqüències”. “Estem parlant d’una desgràcia que té a veure amb les condicions meteorològiques que travessa en aquest moment Catalunya”, ha defensat.
60 quilòmetres per hora
Segons el ministre, la velocitat del tren no va contribuir a la gravetat de l’incident. El vehicle, cal recordar, circulava a 60 quilòmetres, en comptes dels 140 habituals, per hora a causa d’unes obres que s’estan implementant al tram. A parer de Puente, si el comboi hagués transitat a la velocitat corresponent, “hauria pogut haver-hi una desgràcia més gran, perquè el cop s’hauria transmès a la resta del vehicle i hauria produït moltes víctimes”. Per altra banda, quant al descarrilament a Maçanet, ha identificat com a causa una roca de grans dimensions que va caure sobre la via. Un incident, ha argumentat, que “també té a veure amb les fortes pluges”.