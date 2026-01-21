Els Bombers de la Generalitat ha alertat que el mur de contenció col·lapsat que va provocar l’accident mortal de Gelida (Alt Penedès) podria afectar el pont de l’AP-7 que passa per sobre de la via de tren. El cap d’intervenció dels Bombers, el sotsinspector Guillem Amorós, ha explicat des del centre de comandament que el mur “recolza” sobre el tren accidentat i que els tècnics d’Adif i del Ministeri de Transports hauran d’avaluar l’estat del talús i com es comportarà un cop es retiri el vagó. Amorós ha detallat que la zona està “estabilitzada”, però que es podria generar una situació de perill a l’autopista. Ara mateix hi ha un carril tallat, el més pròxim al mur, i els Bombers han assegurat que la resta de la via és “apta per al trànsit”.
En declaracions als mitjans, Amorós ha remarcat que la situació del tren és “precària i inestable” i ha defensat que la prioritat ara mateix és garantir que els equips d’emergències, els tècnics i els investigadors dels Mossos treballen en un “entorn segur”. Durant el matí, el grup d’estructures col·lapsades (GREC) dels Bombers ha fet una avaluació exhaustiva dels elements estructurals, sobretot del mur de contenció caigut, i han requerit a Adif i el Ministeri de Transports que facin una “avaluació conjunta” per determinar el seu estat. Un cop els Mossos acabin la investigació, es podrà començar a estudiar la retirada del tren, que és competència d’Adif com a gestor de la infraestructura.
Les pròximes hores seran clau
El portaveu dels Bombers ha insistit que caldrà “estar alerta” a l’estabilitat del mur de contenció i del talús un cop es retiri el vagó per analitzar “com actua sobre el terreny”. Per tant, fins que no es retiri el tren no es podrà saber “si la carretera és segura o no”. Segons Amorós, aquell tram de l’AP-7 és una zona amb un elevat trànsit de vehicles pesants que poden comprometre la integritat estructural del mur. El cap dels Mossos a Sant Sadurní d’Anoia, Eduard Baca, ha detallat que els investigadors de la Regió Metropolitana Sud i de l’Àrea Central de Transports dels Mossos estan sobre el terreny des de mig matí per esbrinar les causes concretes de l’accident.
El testimoni dels maquinistes serà clau per determinar “si el mur cau per conseqüència del pas del tren o el mur ja havia caigut”. A primera hora del matí, tant la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, com el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira, ha confirmat que la caiguda del mur era la principal hipòtesi sobre la causa de l’accident, però han demanat precaució abans d’extreure conclusions. Més contundent ha estat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha culpat el mal temps de l’accident i sense esperar a la investigació dels Mossos ha eximit Adif i Renfe de tota responsabilitat.
El servei de Rodalies, suspès fins a nova ordre
El servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a mitja tarda, quan està prevista una nova reunió del comitè d’emergències per avaluar l’estat de la xarxa ferroviària catalana. La Generalitat ha explicat que els tècnics d’Adif estan fent una “revisió exhaustiva” de la infraestructura de totes les línies i que fins que no hi hagi garanties de “seguretat” a tota la xarxa no es reprendrà el servei. El criteri que ha portat el Govern a allargar la suspensió és el “principi màxim de seguretat”. La vaga de maquinistes, tot i que no s’ha mencionat, també obliga Renfe i la Generalitat a actuar amb màxima precaució, ja que el sindicat majoritari Semaf ha advertit que cap dels seus conductors sortiria d’una estació sense garanties de seguretat.
Fins que no tinguem garanties (de seguretat) de tot el sistema de Rodalies no podrem acotar la represa del servei”, ha afegit la consellera. Paneque ha insistit que l’accident “no era previsible”. Des de la matinada els tècnics d’Adif fa inspeccions mitjançant l’anomenat sistema de ‘marxes blanques’, és a dir, viatges preventius sense passatgers per fer proves de seguretat i comprovar si hi ha alteracions. S’han trobat objectes a les vies a les zones de Cervera (Segarra), Calaf (Anoia) i Riudecanyes (Baix Camp).