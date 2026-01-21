Catalunya va viure uns fets tràgics la nit de dimarts a dimecres. El descarrilament de dos trens de Rodalies, un dels quals s’ha hagut de lamentar una víctima mortal, ha suposat la interrupció del servei de Rodalies de Catalunya sense final aparent a la vista. A Maçanet, on es va produir el descarrilament menys greu, l’estació s’ha llevat completament buida amb només una persona informant de la interrupció del servei. Una treballadora que assegura a l’ACN que no s’ha acostat ningú fins a l’estació, una situació que no és gens habitual en el dia a dia.
Aquesta buidor també es viu a l’estació més gran de Catalunya, la de Barcelona-Sants, una estació on els periodistes, policies, personal de seguretat i d’informació de Renfe han superat el nombre de persones que habitualment travessen aquesta cèntrica estació. Una buidor que només s’ha vist alterada quan la manca d’informació s’ha apoderat de l’estació. “Arribes aquí i et trobes que no tens res, havíem d’agafar un Rodalies, però està tancat i havíem d’anar a Cerdanyola”, assenyala una família provinent de Toledo en declaracions fetes a El Món. Aquesta mateixa família toledana lamenta que “ningú de Renfe ens sap donar informació”.
La falta d’informació ha desbordat les taquilles d’atenció al client i els informadors repartits per l’estació i fora d’ella, tot i que en la mesura que podien feien el seu treball, tal com relata, en declaracions fetes a l’ACN el John: “Els informadors m’han dit que el més possible és que durant tot el dia i demà no hi hagi trens”. Renfe, per la seva banda, utilitzava la megafonia per alertar de les alteracions al servei anunciat que “Adif manté suspesa la circulació dels trens de Rodalies pels efectes del temporal” i que quedava “suspesa la circulació de l’alta velocitat entre Madrid i Andalusia per l’accident a Adamuz”.
La desinformació enfurisma els usuaris
Els usuaris de Rodalies, un servei que ja presenta afectacions gairebé diàries, ha acabat d’enfurismar els usuaris que han viscut les primeres hores del matí amb resignació i malestar a parts iguals. “Estem desesperats, tothom treballa i necessita transport”, es queixava en declaracions a l’ACN la Carina, una treballadora que havia de desplaçar-se fins a Hostalric.
Una manca d’informació que està suposant uns greus maldecaps a tota Catalunya, ja que a diverses estacions la falta de comunicació de la suspensió del servei de Rodalies fa que s’acosti gent a les estacions com és el cas de Faisán. En declaracions fetes a l’ACN ha explicat que havia d’anar a una entrevista de feina i que s’havia de desplaçar fins a la capital de Catalunya, Barcelona, i lamenta que “no puc pagar 80-90 euros de taxi i tampoc hi ha busos per tenir el mateix servei”, carregant contra la manca de resposta per part de Rodalies Catalunya per cobrir la interrupció del servei. De fet, el Faisán lamenta que ha hagut de desplaçar-se fins a l’estació de Granollers caminant des de Canovelles, una distància de 3 quilòmetres perquè l’estació de Canovelles està en obres. “I arribo aquí i no tinc ni ganes de tornar, tinc ganes de plorar”, ha lamentat.
L’afectació també està agafant amb el peu canviat als turistes. En declaracions fetes a El Món, una família mexicana que ha vingut des de Madrid amb l’Alta Velocitat, lamenta que “no se’ns ha informat de res” i que “no ens informin ens afecta els nostres plans”. Aquesta família mexicana assenyala que havien d’agafar l’R4 però que tampoc han pogut accedir a la informació sobre el servei alternatiu per substituir la manca de trens.
Precisament a l’R4, a l’estació de Manresa (una de les grans estacions de Rodalies) s’ha viscut un nou episodi de desinformació tot i ser la línia afectada pel greu descarrilament d’ahir a la nit. En declaracions recollides a l’ACN Isabel Castaño ha lamentat que “no en sabia res, també ha sigut error meu perquè ho podria haver mirat abans”, però alerta que no és només avui el problema al servei de Rodalies, sinó que “són molts dies i anys i últimament ja és continu”. Aquesta usuària també ha carregat contra la manca de resposta de l’operadora ferroviària, ja que ella ha explicat que podrà fer el trajecte amb el seu cotxe, però “sap greu per la gent que treballa, no hi ha busos i no hi ha res”.