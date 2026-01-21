Junts per Catalunya ha demanat les compareixences “urgents” de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panque, al ple del Parlament previst per a la setmana vinent i del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, al Congrés dels Diputats i al Senat perquè donin explicacions per la “crisi de Rodalies, la mala gestió de la crisi ferroviària i el col·lapse de les infraestructures a Catalunya”. Arran del descarrilament de Gelida i el caos provocat per la suspensió de tot el servei de Rodalies, també ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que faci efectiu el cessament de la consellera i portaveu que el Parlament va aprovar en el debat monogràfic de Rodalies celebrat el març de l’any.
Junts ha fet aquestes sol·licituds després que la nit passada hi hagués un accident de tren a la línia R4 de Rodalies després d’impactar amb un mur de contenció que havia caigut a la via entre Sant Sadurní d’Anoia i Gelida (Alt Penedès), un sinistre que ha provocat la mort d’un maquinista en pràctiques. Junts ho ha avançat en un comunicat i, posteriorment, el portaveu de la formació al Parlament, Salvador Vergés, ha reiterat la petició d’aquestes dues compareixences davant els mitjans de comunicació. El diputat juntaire, a més, ha recordat que Paneque va ser reprovada per la cambra catalana, que també va demanar el seu cessament, una petició que no va ser executada pel Govern. “Qualsevol mandat, aquest també, hauria de ser complert pel Govern”, ha sentenciat.
“Ja n’hi ha prou de patir aquest desgreuge com a catalans”, ha dit Vergés i, malgrat admetre que sempre pot haver-hi un accident, ha assenyalat que “la probabilitat que aquest accident es produeixi és molt més alta quan el que es pateix és un servei nefast de Rodalies que afecta greument els catalans i una xarxa que és víctima de la manca d’inversió”. En aquest sentit, el dirigent de Junts ha recordat l’incendi a la catenària a Tortosa, “un dimarts fatídic” amb un llistat d’incidències a les xarxes com, per exemple, el descarrilament a Blanes-Maçanet i el descarrilament a Gelida.
Junts denuncia el “col·lapse i la desinformació” que viu el país
“Avui dimecres patim la suspensió total del servei de Rodalies de Catalunya”, un fet que, segons ha apuntat, fa que el país estigui “totalment col·lapsat i desinformat”. “La dependència de Catalunya de l’Estat espanyol ens porta aquest context”, ha dit, i ha xifrat el dèficit en infraestructures en 55.000 milions d’euros. “Tres quartes parts es deuen al sistema ferroviari i tenen molt a veure amb aquests incidents que patim”.
Junts per Catalunya ha reclamat un traspàs “real” de Rodalies i no “el traspàs estafa” que fa que la majoria del capital social estigui en mans de Renfe, que “és culpable que Catalunya tingui aquest nefast servei ferroviari”. “Reclamem el concert econòmic per posar fi a l’espoli fiscal i fer les inversions necessàries”, ha assenyalat i ha carregat contra el Govern perquè “no pot eximir-se de responsabilitats”. “El PSC és qui ha estat governant els darrers deu anys a Renfe i patim la seva mala gestió”, ha dit, i ha demanat que “s’assumeixin responsabilitats”.