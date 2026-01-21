Junts per Catalunya ha solicitado las comparecencias «urgentes» de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Panque, en el pleno del Parlamento previsto para la próxima semana y del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que den explicaciones por la «crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña». A raíz del descarrilamiento de Gelida y el caos provocado por la suspensión de todo el servicio de Rodalies, también ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que haga efectivo el cese de la consejera y portavoz que el Parlamento aprobó en el debate monográfico de Rodalies celebrado en marzo del año.

Junts ha hecho estas solicitudes después de que anoche hubiera un accidente de tren en la línea R4 de Rodalies tras impactar con un muro de contención que había caído en la vía entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Alt Penedès), un siniestro que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas. Junts lo ha adelantado en un comunicado y, posteriormente, el portavoz de la formación en el Parlamento, Salvador Vergés, ha reiterado la petición de estas dos comparecencias ante los medios de comunicación. El diputado de Junts, además, ha recordado que Paneque fue reprobada por la cámara catalana, que también pidió su cese, una petición que no fue ejecutada por el Gobierno. «Cualquier mandato, este también, debería ser cumplido por el Gobierno», ha sentenciado.

«Ya es suficiente de sufrir este agravio como catalanes», ha dicho Vergés y, a pesar de admitir que siempre puede haber un accidente, ha señalado que «la probabilidad de que este accidente se produzca es mucho más alta cuando lo que se sufre es un servicio nefasto de Rodalies que afecta gravemente a los catalanes y una red que es víctima de la falta de inversión». En este sentido, el dirigente de Junts ha recordado el incendio en la catenaria en Tortosa, «un martes fatídico» con un listado de incidencias en las redes como, por ejemplo, el descarrilamiento en Blanes-Maçanet y el descarrilamiento en Gelida.

El diputado de Junts Salvador Vergés durante el pleno sobre Rodalies / David Zorrakino (Europa Press)

Junts denuncia el «colapso y la desinformación» que vive el país

«Hoy miércoles sufrimos la suspensión total del servicio de Rodalies de Cataluña», un hecho que, según ha apuntado, hace que el país esté «totalmente colapsado y desinformado». «La dependencia de Cataluña del Estado español nos lleva a este contexto», ha dicho, y ha cifrado el déficit en infraestructuras en 55.000 millones de euros. «Tres cuartas partes se deben al sistema ferroviario y tienen mucho que ver con estos incidentes que sufrimos».

Junts per Catalunya ha reclamado un traspaso «real» de Rodalies y no «el traspaso estafa» que hace que la mayoría del capital social esté en manos de Renfe, que «es culpable de que Cataluña tenga este nefasto servicio ferroviario». «Reclamamos el concierto económico para poner fin al expolio fiscal y hacer las inversiones necesarias», ha señalado y ha cargado contra el Gobierno porque «no puede eximirse de responsabilidades». «El PSC es quien ha estado gobernando los últimos diez años en Renfe y sufrimos su mala gestión», ha dicho, y ha pedido que «se asuman responsabilidades».